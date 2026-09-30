i Hati (rechts) droht mit Trennung. RTL+ Hier ist die Grenze erreicht Wegen Bier! Hati will plötzlich Beziehung beenden Im "Sommerhaus der Stars" kann jede Kleinigkeit zur Beziehungskrise führen. Bei Hati Suárez und Alexander Molz braucht es dafür diesmal nur ein Bier. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 13:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andere Paare streiten über Fremdgehen, Eifersucht oder fehlendes Vertrauen. Bei Hati Suárez und Alexander Molz reicht im "Sommerhaus der Stars" mittlerweile offenbar der Gang zum Kühlschrank.

Denn Alex hat Lust auf ein Bier.

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Komplette Beziehung steht plötzlich auf dem Spiel

Das Problem: Es ist noch früher am Tag – und ein wichtiges Spiel steht bevor. Hati gefällt das überhaupt nicht. Sie versucht ihren Freund davon abzuhalten, schon vor der Challenge Alkohol zu trinken. Alex sieht die Sache deutlich entspannter und gönnt sich sein Bier trotzdem.

Eine Entscheidung mit erstaunlich weitreichenden Folgen.

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Denn bei Hati bringt der kleine Frühschoppen das Fass endgültig zum Überlaufen. Zwischen den beiden kracht es erneut gewaltig. Aus einem Streit über ein Getränk wird plötzlich eine Grundsatzdiskussion über ihre komplette Beziehung. Dabei könnte die Stimmung eigentlich hervorragend sein.

Ausgerechnet bei der anschließenden Challenge liefern Hati und Alex nämlich ab und erspielen sich Safety. Sportlich läuft es – privat dafür umso weniger.

Sie will Show verlassen

Zurück in der Unterkunft kochen die Emotionen erneut hoch. Hati bricht schließlich in Tränen aus und erklärt, ihren Freund im "Sommerhaus" kaum wiederzuerkennen. Und plötzlich steht weit mehr auf dem Spiel als die nächste Nominierung.

Hati denkt sogar darüber nach, die Show freiwillig zu verlassen. Auch eine mögliche Trennung steht im Raum. RTL selbst fragt vor der Folge bereits: "Hat Alex den Bogen überspannt?"

Dabei ist das Bier nur der jüngste Eintrag auf einer mittlerweile beachtlichen Streitliste.

Zuvor hatte Alex' Zigarettenkonsum bereits für mächtig Ärger gesorgt. Dann störte er sich an Hatis freizügiger Kleidung und erklärte: "Meine Frau hat sich zu bedecken." Hati wiederum hielt ihm vor, selbst regelmäßig mit nacktem Oberkörper herumzulaufen.

Jetzt also Bier.

Immerhin eine Sache kann man Hati und Alex nach den vergangenen Folgen nicht mehr vorwerfen: dass es ihnen an Gesprächsthemen mangelt.