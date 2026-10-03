StartseiteUnterhaltungStars
Sieg für Bushido.
Sieg für Bushido.
APA-Images / Action Press / gbrci
Niederlage für Abou-Chaker

Rapper Bushido gewinnt Millionen-Streit vor Gericht

Der Rapper hat einen juristischen Sieg gegen den Sohn seines Ex-Managers errungen. Ahmed Abou-Chaker scheiterte mit seiner Millionen-Klage.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
03.10.2026, 11:38
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bushido kann einen bedeutenden Erfolg verbuchen. Der 25-jährige Ahmed Abou-Chaker, Sohn des berüchtigten Arafat Abou-Chaker, ist mit seiner Millionen-Klage gegen den Rapper vor dem Landgericht Potsdam gescheitert.

In dem Rechtsstreit ging es um das Villen-Anwesen am Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow. Auf dem Grundstück lasten rund 2,13 Millionen Euro: 1,2 Millionen Euro Grundschulden plus etwa 930.000 Euro Zinsen. Ahmed hatte das Anwesen 2022 bei einer Zwangsversteigerung für 7,4 Millionen Euro erworben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Ochsenknecht: 34.500 Euro Strafe wegen Betrugs

Wie "Raptastisch" unter Berufung auf die "BILD" berichtet, wollte Ahmed die Grundschulden mit einer Zahlung von rund 365.000 Euro ablösen.

Das Gericht wies dies ab: Die Kündigung der Grundschulden sei nicht ordnungsgemäß erfolgt, die angebotene Summe reiche nicht aus und eine Teilablösung sei rechtlich nicht vorgesehen.

Auch interessant

Patent-Streit: Apple soll gut 5,7 Mrd. Dollar zahlen
Höchstgericht beendet jetzt Versteckspiel bei Booking
FKK-Bereich zu klein – Paar bekommt Geld zurück

592 Euro Zinsen - täglich

Das Gericht bestätigte auch, dass der vereinbarte Zinssatz von 18 Prozent jährlich rechtlich wirksam ist. Damit laufen weiterhin rund 592 Euro Zinsen pro Tag auf. Das Villen-Grundstück ist zudem seit November 2025 behördlich beschlagnahmt.

Ahmed Abou-Chaker muss nun die Verfahrenskosten tragen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Bushido hatte zudem eine Gegenklage eingereicht und fordert seinerseits über 766.000 Euro an Zinsen.

red,03.10.2026, 11:38
Mehr zum Thema
BushidoKlageUrteilSchulden
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote