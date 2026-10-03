i Jimi Blue Ochsenknecht muss zahlen. IMAGO/pictureteam Verurteilt in Österreich Ochsenknecht: 34.500 Euro Strafe wegen Betrugs Jimi Blue Ochsenknecht wurde am Landesgericht Innsbruck wegen einer geprellten Hotelzeche zu einer saftigen Geldstrafe verurteilt. Von Heute Entertainment 03.10.2026, 11:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Urteil ist gefallen: Jimi Blue Ochsenknecht (34) wurde am Landesgericht Innsbruck wegen schweren Betruges schuldig gesprochen. Die Geldstrafe beläuft sich auf insgesamt 34.500 Euro. Auslöser war eine unbezahlte Hotelrechnung aus dem Jahr 2021.

Der Reality-Star hatte in einem Tiroler Hotel eine Geburtstagsparty gefeiert. Die Rechnung über 13.827 Euro – inklusive Übernachtungen und 16 Flaschen Champagner – blieb trotz Mahnungen offen.

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Wie "Raptastisch" unter Berufung auf "BILD" berichtet, erschien der 34-Jährige nicht persönlich vor Gericht. Sein Anwalt forderte einen Freispruch und die Rückzahlung bereits geleisteter 18.000 Euro.

Erst nach der Festnahme wurde bezahlt

Im Juni 2025 wurde Ochsenknecht am Hamburger Flughafen festgenommen. Erst danach beglich seine Ex-Freundin Yeliz Koc die offene Rechnung. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

Die Richterin sprach von "fehlendem Unrechtsbewusstsein" und "fortgesetzten Täuschungsmanövern". Von der Geldstrafe werden die bereits gezahlten 18.000 Euro sowie 10.057 Euro für 22 Tage in Untersuchungshaft abgezogen.

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Noch 6.442 Euro offen

Übrig bleiben 6.442,49 Euro, die Ochsenknecht innerhalb von 14 Tagen begleichen muss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Für den TV-Star ist es nicht der erste Betrugsfall – er wurde bereits mehrfach wegen ähnlicher Vergehen verurteilt.