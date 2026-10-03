i Moderatorin Melissa sang plötzlich selbst bei "The Voice". JOYN/"The Voice of Germany" Khalaj führt sonst durch Show "The Voice"-Knaller! Moderatorin singt plötzlich selbst Melissa Khalaj kennt man als "The Voice"-Moderatorin. Doch plötzlich stand sie selbst auf der Bühne – und überraschte die Coaches mit ihrem Auftritt. Von Heute Entertainment 03.10.2026, 18:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Plötzlich war die Moderatorin selbst die Unbekannte auf der "The Voice of Germany"-Bühne: Melissa Khalaj wollte am Freitag herausfinden, ob die Coaches ihre Stimme erkennen. Dafür schlüpfte die 37-Jährige kurzerhand in die Rolle eines Talents und nahm "Man I Need" von Olivia Dean in Angriff.

Ihre Nervosität konnte sie dabei nicht ganz verstecken: "Mir geht ganz schön die Pumpe." Die Überraschung gelang jedenfalls. Nico Santos erkannte Khalaj nach wenigen Takten und drehte sich um. Als sie während ihres Auftritts auch noch die Buzzer der anderen Coaches betätigte, war die Verwirrung endgültig vorbei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Das ist ja geil!"

Für Khalaj war die Aktion vor allem eine Gelegenheit, selbst einmal auf der anderen Seite zu stehen. "Mir geht es darum, mir einfach mal einen kleinen Spaß zu erlauben, die Coaches ein bisschen zu überraschen", erklärte sie. Matthias Killing, ihr Co-Moderator, reagierte ebenfalls begeistert: "Das ist ja geil!"

Nach ihrem Auftritt gab sich die Sängerin bescheiden: "Ich habe das nur gemacht, weil es mir Spaß macht." Und auch den regulären Talenten zollte sie Respekt: "Hut ab vor den Talenten."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Dass Khalaj musikalisch einiges draufhat, ist für ihre Fans ohnehin nichts Neues. 2023 schaffte sie es bei "The Masked Singer" bis ins Finale.