i Damit hätte keiner gerechnet! Megan Fox wirbt für Potenzmittel Instagram Im sexy Catsuit! Megan Fox will Männern jetzt zur Erektion verhelfen Megan Fox überrascht mit einem pikanten Werbedeal: Im hautengen roten Catsuit macht sie jetzt Werbung für ein Potenzmittel. Von Heute Entertainment 03.10.2026, 06:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Megan Fox (40) sorgt mit einem ungewöhnlichen Werbedeal für Aufsehen. Die Schauspielerin ist das neue Gesicht einer Kampagne für ein Medikament gegen Erektionsstörungen – und setzt sich dafür im hautengen roten Catsuit in Szene.

Megan Fox will Tabu brechen

In den vergangenen Jahren war Megan Fox nur noch selten auf der großen Leinwand zu sehen. Dafür macht sie jetzt mit einer neuen Kampagne Schlagzeilen. Für die US-Gesundheitsmarke Ro wirbt der "Jennifer's Body"-Star für ein Medikament gegen erektile Dysfunktion.

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Auf den Kampagnenbildern präsentiert sich die vierfache Mutter in einem hautengen roten Catsuit. Dass ausgerechnet sie für das Produkt wirbt, hält Fox für passend. "Es gibt keine bessere Person, die daran beteiligt sein könnte", erklärte sie gegenüber "People".

Dabei gehe es ihr nicht nur um aufreizende Bilder. Die Schauspielerin möchte mit dem Thema Erektionsstörungen offener umgehen und den Druck auf Männer reduzieren.

"Männlichkeit und Sexualität sind damit verbunden"

Frauen seien ständig mit Erwartungen an Gewicht, Aussehen oder Jugend konfrontiert, erklärte Fox. Bei Männern wiederum würden Potenz und Sexualität häufig stark mit der eigenen Identität verbunden. "Ein großer Teil ihrer Männlichkeit, Identität und ihres Egos hängt mit diesem Thema zusammen", so die 40-Jährige. Deshalb müsse man das Stigma rund um Erektionsprobleme abbauen und stärker darüber aufklären, wie verbreitet sie tatsächlich seien.

Schauspiel-Comeback in Sicht

Auf der Leinwand wurde es zuletzt ruhiger um Fox. Ihre bislang letzte größere Filmrolle hatte sie 2024 im Erotik-Sci-Fi-Thriller "Subservience". Darin spielte sie einen KI-Roboter, der ein gefährliches Eigenleben entwickelt.

Nun könnte allerdings ein großes Comeback bevorstehen. Medienberichten zufolge soll Fox für eine Fortsetzung ihres Kultfilms "Jennifer's Body" aus dem Jahr 2009 zurückkehren. Auch Regisseurin Karyn Kusama und Drehbuchautorin Diablo Cody sollen wieder mit an Bord sein.