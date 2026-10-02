"I'm back" – So hat man Schwarzenegger noch nie gesehen

Arnold Schwarzenegger hat in seiner langen Karriere schon so ziemlich jede Rolle ausgefüllt – vom "Terminator" bis zum Politiker. Nun kommt eine überraschende Premiere dazu: In "Man with the Bag" schlüpft der 79-Jährige erstmals in die Rolle des Weihnachtsmanns.
Im ersten Teaser ist zwar noch nicht allzu viel von der Handlung zu sehen, dafür bekommt man Arnie im roten Santa-Anzug zu sehen. Der Film startet am 2. Dezember beim Streamingdienst Prime Video.
Mit von der Partie ist unter anderem auch "Reacher"-Star Alan Ritchson. Im kurzen Ausschnitt trifft er offenbar auf den ungewöhnlichen Weihnachtsmann und kann kaum glauben, wer da vor ihm steht.
Viel mehr verrät der Teaser noch nicht – eines steht aber fest: Schwarzenegger dürfte als Santa Claus einen ziemlich anderen Auftritt hinlegen als in seinen bisherigen Kultrollen. Und dabei lässt er in der Vorschau wissen: "I'm back!"
Wer Schwarzenegger aber lieber in Action-Rollen sieht, darf sich ebenfalls freuen: Für nächstes Jahr ist angeblich eine Fortsetzung von "Conan" geplant, in der er wieder in seine ikonische Rolle zurückkehren wird.