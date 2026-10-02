i Schwarzenegger ist als Santa Claus "back". REUTERS/Lisa Leutner; Prime Video Arnie zeigt sich ganz anders "I'm back" – So hat man Schwarzenegger noch nie gesehen Arnold Schwarzenegger tauscht Muskelkraft gegen Weihnachtszauber: Im neuen Film "Man with the Bag" wird die steirische Eiche zu Santa Claus. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 16:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Arnold Schwarzenegger hat in seiner langen Karriere schon so ziemlich jede Rolle ausgefüllt – vom "Terminator" bis zum Politiker. Nun kommt eine überraschende Premiere dazu: In "Man with the Bag" schlüpft der 79-Jährige erstmals in die Rolle des Weihnachtsmanns.

Im ersten Teaser ist zwar noch nicht allzu viel von der Handlung zu sehen, dafür bekommt man Arnie im roten Santa-Anzug zu sehen. Der Film startet am 2. Dezember beim Streamingdienst Prime Video.

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Schwarzenegger ist der Weihnachtsmann

Mit von der Partie ist unter anderem auch "Reacher"-Star Alan Ritchson. Im kurzen Ausschnitt trifft er offenbar auf den ungewöhnlichen Weihnachtsmann und kann kaum glauben, wer da vor ihm steht.

Viel mehr verrät der Teaser noch nicht – eines steht aber fest: Schwarzenegger dürfte als Santa Claus einen ziemlich anderen Auftritt hinlegen als in seinen bisherigen Kultrollen. Und dabei lässt er in der Vorschau wissen: "I'm back!"

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Wer Schwarzenegger aber lieber in Action-Rollen sieht, darf sich ebenfalls freuen: Für nächstes Jahr ist angeblich eine Fortsetzung von "Conan" geplant, in der er wieder in seine ikonische Rolle zurückkehren wird.