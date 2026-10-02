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Schwarzenegger ist als Santa Claus
Schwarzenegger ist als Santa Claus "back".
REUTERS/Lisa Leutner; Prime Video
Arnie zeigt sich ganz anders

"I'm back" – So hat man Schwarzenegger noch nie gesehen

Arnold Schwarzenegger tauscht Muskelkraft gegen Weihnachtszauber: Im neuen Film "Man with the Bag" wird die steirische Eiche zu Santa Claus.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
02.10.2026, 16:01
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Arnold Schwarzenegger hat in seiner langen Karriere schon so ziemlich jede Rolle ausgefüllt – vom "Terminator" bis zum Politiker. Nun kommt eine überraschende Premiere dazu: In "Man with the Bag" schlüpft der 79-Jährige erstmals in die Rolle des Weihnachtsmanns.

Im ersten Teaser ist zwar noch nicht allzu viel von der Handlung zu sehen, dafür bekommt man Arnie im roten Santa-Anzug zu sehen. Der Film startet am 2. Dezember beim Streamingdienst Prime Video.

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Schwarzenegger ist der Weihnachtsmann

Mit von der Partie ist unter anderem auch "Reacher"-Star Alan Ritchson. Im kurzen Ausschnitt trifft er offenbar auf den ungewöhnlichen Weihnachtsmann und kann kaum glauben, wer da vor ihm steht.

Arnies Muskel-Memoiren wiegen 5 Kilo wie eine Hantel

Viel mehr verrät der Teaser noch nicht – eines steht aber fest: Schwarzenegger dürfte als Santa Claus einen ziemlich anderen Auftritt hinlegen als in seinen bisherigen Kultrollen. Und dabei lässt er in der Vorschau wissen: "I'm back!"

Mega-Comeback! Arnold Schwarzenegger dreht neuen Film

Wer Schwarzenegger aber lieber in Action-Rollen sieht, darf sich ebenfalls freuen: Für nächstes Jahr ist angeblich eine Fortsetzung von "Conan" geplant, in der er wieder in seine ikonische Rolle zurückkehren wird.

red,02.10.2026, 16:01
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