"Ich bin so schlimm": Hans Sigl blamiert sich vor allen

In der zweiten Folge von "Betreff: Leben – die Sprechstunde mit Hans Sigl" plauderte der 57-Jährige mit Comedian Jan van Weyde unter anderem über Musik.
Wie "Promiflash" berichtet, fehlte ihm plötzlich der richtige Name von Max Giesinger (37). Stattdessen landete Max Giermann in seinem Kopf – sehr zum Amüsement seines Gesprächspartners und der Fans, die den Podcast nicht nur hören, sondern auch sehen können.
"Es gab so 'ne Zeit, da war Giermann und wie sie alle hießen – nicht Giermann, doch, wie hieß der denn?", rätselte Sigl. Als Jan nachhakte, ob er Max Giermann meine, stellte der Schauspieler klar: "Nicht Max, der andere, der Sänger." Erst mit dem Hinweis "Giesinger?" fiel der Groschen.
Sigl nahm den Fauxpas mit Humor: "Danke, Giesinger, nicht Giermann. Ich bin so schlimm mit Namen. Meine Frau hat schon gesagt: 'Reiß dich zusammen beim Podcast. Du machst so viel kaputt mit deinem schlechten Namensgedächtnis'".
Geholfen hatte die Warnung von Susanne also offenbar eher wenig. Jan van Weyde konnte sich derweil bestens hineinversetzen: "Ich auch."
Dass Susanne ihren Mann vorab so deutlich auf sein Namensproblem hingewiesen hat, dürfte wenig überraschen.
Bei den beiden gehören klare Worte offenbar zum Ehe-Alltag – inklusive gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten. Gegenüber "InTouch" erklärte Sigl dazu einmal ziemlich trocken: "Streit hält den Laden am Laufen".