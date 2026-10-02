i Sean "Diddy" Combs REUTERS "Lasse mich nicht ausnutzen" Schon wieder verkürzt! Diddy kommt früher aus dem Knast Der Entlassungstermin von US-Rapper Sean "Diddy" Combs wurde erneut vorverlegt. Bereits im Januar 2028 soll er aus dem Gefängnis freikommen. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 10:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für den inhaftierten US-Rapper Sean "Diddy" Combs (56): Sein Entlassungsdatum wurde schon wieder nach vorne verschoben. Das neue Datum ist der 21. Januar 2028 - und damit bereits die fünfte Vorverlegung.

Zuletzt war noch der 5. Februar 2028 als Termin genannt worden. Davor standen der 20. und 23. Februar im Raum, nachdem der ursprüngliche Zeitplan von Mai 2028 bereits deutlich gekürzt worden war.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie US-Medien berichten, ist laut Unterlagen der US-Gefängnisbehörde das neue Datum nun im System des Bundesgefängnisses Fort Dix in New Jersey hinterlegt. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Vorverlegung trotz Rangelei im Gefängnis

Brisant: Im Juli kam es zu einer Rangelei zwischen Combs und einem Mithäftling, woraufhin der Rapper zeitweise in Einzelhaft musste. Dennoch blieb der Trend zur Vorverlegung bestehen.

Als Gründe für die früheren Termine gelten gute Führung und die Teilnahme an Rehabilitationsprogrammen. Allerdings könnten weitere Disziplinarverstöße den Anspruch auf Erleichterungen wieder gefährden.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

50 Monate wegen Prostitutions-Transport

Combs verbüßt seit Juli 2025 eine Haftstrafe von 50 Monaten. Eine Jury hatte ihn in zwei Anklagepunkten schuldig gesprochen: Er hatte Personen zum Zweck der Prostitution über Staatsgrenzen transportiert. Von den Vorwürfen des Sexhandels und der organisierten Kriminalität wurde er freigesprochen.

Parallel läuft noch ein Streit mit seiner ehemaligen Anwaltskanzlei. Die Juristen werfen ihm unbezahlte Rechnungen vor. Combs konterte mit dem Verweis auf nicht genehmigte Kosten und erklärte: "Ich lasse mich von niemandem ausnutzen."