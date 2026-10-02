i Anna-Maria und Bushido Instagram/anna_maria_ferchichi Rapper packt über Krise aus Bushido schlief an seinem Geburtstag im Auto Bushido hat Details über seine Ehekrise mit Anna-Maria Ferchichi enthüllt. Er zog an seinem Geburtstag aus und schlief im Ferrari. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An seinem 47. Geburtstag nahm die Ehe von Bushido und Anna-Maria Ferchichi eine dramatische Wendung. Mitten in der Nacht, genau um Mitternacht, zog der Rapper aus dem gemeinsamen Zuhause aus. Die acht Kinder des Paares sollten davon nichts mitbekommen.

Zunächst wollte Bushido bei seinem Freund Tim unterkommen und legte sich dort ins Bett von dessen Sohn. Doch an Schlaf war nicht zu denken. Schließlich musste ein ungewöhnlicher Ort als Schlafplatz herhalten.

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"An meinem Geburtstag bin ich dann ausgezogen, bin dann zu Tim, wollte da pennen, hab mich da bei seinem Sohn ins Bett gelegt. Ich konnte gar nicht pennen. Und dann habe ich die Nacht im Ferrari geschlafen", meldet Promiflash.

Kampf um die Ehe

Doch der achtfache Vater gab nicht auf. Er kämpfte um seine Familie, verzichtete auf Partys und verbrachte stattdessen mehr Zeit mit seinen Kindern. Er gab seiner Frau genau die Entlastung, die sie sich jahrelang gewünscht hatte.

"Jetzt habe ich das, was ich mir 15 Jahre gewünscht habe. Ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl, ich habe eine Familie, einen Mann, der morgens mit mir aufsteht und mir hilft", so Anna-Maria.

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Neuer Kinderwunsch

Das versöhnte Paar plant sogar weiteren Nachwuchs – diesmal mit Hilfe einer Leihmutter aus den USA. Aktuell tourt Bushido ein letztes Mal durch Deutschland, bevor er seine Musikkarriere beenden will. Die ganze Familie ist dabei: Während der Rapper auf der Bühne steht, verkauft Anna-Maria am Merchandising-Stand Fanartikel.