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Kommt es bei den Kaulitz-Twins und Bushidos Familie zum Streit?
Kommt es bei den Kaulitz-Twins und Bushidos Familie zum Streit?
IMAGO/BREUEL-BILD; IMAGO/PIC ONE
Kaulitz-Zwillinge lästern

Ärger in Sicht! Bill & Tom legen sich mit Bushido an

Die Kaulitz-Zwillinge und Bushido schenken sich bekanntlich nichts. Nun knöpfen sich Bill und Tom ausgerechnet den Rapper und seine Familie vor.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
24.09.2026, 19:43
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Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" nehmen Bill und Tom Kaulitz den Streit zwischen Anna-Maria Ferchichi und Unternehmer Jochen Schweizer aufs Korn.

Anfang September war es an einer Bushaltestelle im noblen Münchner Vorort Grünwald zum Eklat gekommen. Auslöser soll ein Schubser zwischen den Kindern gewesen sein. Wie Bushidos Frau damit umgegangen ist, sorgte bei den Musikern für Spott.

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Anna-Maria sprach öffentlich über Streit

Anna-Maria machte den Vorfall anschließend auf Social Media öffentlich. Tom Kaulitz kommentierte das mit deutlicher Spitze: "Wenn man solche Probleme hat, finde ich immer gut, wenn man's so macht wie Anna-Maria Ferchichi und erst mal ein Instagram-Video dreht, an die Öffentlichkeit geht und alle Follower auf die andere Familie hetzt."

Auch Bill legte nach und erklärte, manchmal wolle er ein Kind haben, nur um sich mit anderen Eltern anzulegen: "Ich würde ausflippen."

Holt Bushido zum Gegenschlag aus?

Die acht Kinder von Anna-Maria und Bushido seien laut den "Tokio Hotel"-Twins dafür offenbar besonders praktisch – schließlich könne man sich so "achtmal am Tag mit anderen Eltern anlegen". Sein Bruder setzte noch einen drauf: "Ich würde sagen, die brauchen noch mehr Kinder, um noch mehr Stress zu haben und noch mehr zu streiten."

Thomas Gottschalk geht es auf der Wiesn "ausgezeichnet"

Wahrscheinlich wird der Seitenhieb nicht unbeantwortet bleiben – schließlich ist auch Bushido für deutliche Ansagen bekannt.

red,24.09.2026, 19:43
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