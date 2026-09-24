i Oishinbo wird von Anime-Fans geliebt. IMAGO/Newscom / SCMP 35 Jahre später Anime-Star übernimmt Rolle seines verstorbenen Vaters Diese Anime-Rolle bleibt in der Familie: Nach 35 Jahren kehrt der japanische Kult-Anime "Oishinbo" zurück. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Anime-Fans in Japan ist "Oishinbo" ein echter Klassiker. 35 Jahre nach dem Ende der ursprünglichen TV-Serie kommt die Geschichte nun überraschend zurück.

2027 startet mit "Shin Oishinbo" eine vollständige Fortsetzung des Kult-Anime. Die Handlung setzt die Geschichte der alten Serie fort, gleichzeitig wird ein Großteil des Casts neu besetzt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bei einer Figur haben sich die Macher allerdings für eine ganz besondere Lösung entschieden.

Synchronsprecher Akio Otsuka übernimmt die Rolle des exzentrischen Feinschmeckers Yuzan Kaibara.

Genau diese Figur wurde im ursprünglichen Anime von seinem eigenen Vater gesprochen.

Rolle bleibt in der Familie

Chikao Otsuka gehörte über Jahrzehnte zu den bekanntesten Synchronsprechern Japans. In "Oishinbo" verlieh er Yuzan Kaibara seine Stimme.

2015 starb Otsuka im Alter von 85 Jahren.

Mehr als ein Jahrzehnt später führt nun ausgerechnet sein Sohn die Rolle weiter. Akio Otsuka bestätigte die ungewöhnliche Übergabe selbst mit Humor.

"Ja, schon wieder. Ich übernehme", erklärte der 66-Jährige anlässlich der Bekanntgabe. Dass Fans bei seinem Namen und der Besetzung möglicherweise ein Déjà-vu bekommen, ist ihm durchaus bewusst. Er scherzte sogar darüber, sich gleich in Akio Chikao Otsuka umbenennen zu können.

Denn es ist nicht das erste Mal, dass der Sohn eine Figur seines Vaters übernimmt.

Seine Stimme kennen Millionen Anime-Fans

Akio Otsuka ist selbst längst einer der bekanntesten Sprecher Japans. Anime-Fans kennen ihn etwa als All For One aus "My Hero Academia", Blackbeard aus "One Piece" oder Shunsui Kyoraku aus "Bleach".

Auch Gamern dürfte seine Stimme bestens bekannt sein: In der japanischen Fassung der "Metal Gear Solid"-Reihe spricht Otsuka Solid Snake.

Nun kommt eine Rolle hinzu, die für ihn eine besondere familiäre Geschichte besitzt.

Und einfach dürfte sie nicht werden. Yuzan Kaibara ist ein mächtiger, stolzer und extrem kompromissloser Gourmet – und gleichzeitig der Vater der Hauptfigur Shiro Yamaoka.

Otsuka selbst scherzt darüber, dass die Figur schon damals ein ziemlich sturer alter Mann gewesen sei. Aus heutiger Perspektive sei Kaibara sogar derart selbstherrlich, dass man beinahe zurückschrecke. Entsprechend müsse er sich beim Spielen der Figur nun auch mit modernen gesellschaftlichen Standards auseinandersetzen.

Anime-Klassiker nach 35 Jahren zurück

"Oishinbo" ist außerhalb Japans zwar deutlich weniger bekannt als "Dragon Ball" oder "One Piece", gehört dort aber zu den erfolgreichsten Manga überhaupt.

Die Geschichte startete bereits 1983 und dreht sich um den Journalisten Shiro Yamaoka und seine Kollegin Yuko Kurita. Gemeinsam sollen sie für ihre Zeitung das ultimative Menü zusammenstellen.

Daraus entwickelt sich ein regelrechter kulinarischer Wettkampf. Denn Shiros Vater Yuzan Kaibara verfolgt mit seinem "höchsten Menü" ein konkurrierendes Projekt – und zwischen Vater und Sohn herrscht ohnehin ein schwieriges Verhältnis.

Der Manga kommt auf eine Gesamtauflage von rund 135 Millionen Exemplaren. Die ursprüngliche Anime-Serie lief von 1988 bis 1992, 1993 folgte noch ein TV-Special.

2027 wird diese Geschichte nun tatsächlich fortgesetzt. Shiro Yamaoka wird künftig von Yohei Azakami gesprochen, Yuko Kurita von Hitomi Sasaki. Produziert wird die Fortsetzung erneut unter Beteiligung von Shin-Ei Animation.

Nach 35 Jahren bekommt "Oishinbo" damit eine neue Generation von Stimmen.