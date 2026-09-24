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Andrea Kiewel geht bei
Andrea Kiewel geht bei "Catch Us. Die Jagd durch Europa" auf die Flucht.
APA-Images / dpa / Hannes P. Albert
Tagelanges Versteckspiel

"Fernsehgarten"-Kiwi muss durch Europa flüchten

Statt Silvester-Show wartet auf die Moderatorin ein tagelanges Versteckspiel. Ihre Taktik verrät sie schon jetzt.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
24.09.2026, 09:11
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Zu Silvester ist sie heuer nicht im Fernsehen, dafür wartet auf Andrea Kiewel (61) ein ganz anderes Abenteuer: Die "Fernsehgarten"-Moderatorin geht in der neuen ProSieben-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa" auf die Flucht.

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Das Prinzip erinnert an ein Versteckspiel für Erwachsene. Die prominenten Kandidaten, in der Show als "Targets" bezeichnet, bekommen eine Stunde Vorsprung und tauchen in europäischen Großstädten unter. Danach startet die Jagd: Fünf Tage lang versuchen sechs Hunter-Teams, sie aufzuspüren. Zwischendurch müssen die Flüchtigen Aufgaben erledigen, die sie aus der Deckung locken.

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"Ein Allerweltsgesicht machen"

Kiwi geht das Ganze betont gelassen an. "Ich werde versuchen, der besagte rosa Elefant im Raum zu sein", sagt sie dem Sender. Und weiter: "Ich bin wahnsinnig gut darin, ein Allerweltsgesicht zu machen."

Mit dabei ist auch Comedian Chris Tall (35), für den die Show eine "Mischung aus Klassenfahrt, Verfolgungsjagd und dem schlimmsten Versteckspiel meiner Kindheit" ist. Sein Plan: ruhig bleiben, nicht auffallen und vor allem nicht zu viel reden. "Also genau das Gegenteil von dem, was ich sonst beruflich mache."

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Als Duo treten TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff (60) und sein Sohn Jánik (31) an. "Mein Vater hat andere Skills als ich, und das macht es spannend", sagt der Junior. Ihre Taktik bleibt aber geheim: "Wir fürchten, dass unsere Verfolger hier mitlesen", scherzt Jenke.

Zuschauer werden zu Jägern

Durch die Jagd führt als Gamemaster Steven Gätjen (53). Gezeigt wird das TV-Event an drei aufeinanderfolgenden Abenden ab 10. November zur Primetime.

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Und das Publikum darf mitjagen: Über Social Media und die Joyn-App können Zuschauer Hinweise zum Aufenthaltsort der Promis liefern.

red,24.09.2026, 09:11
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