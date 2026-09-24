i Die Zwillinge stammen aus Pochers Beziehung mit Sandy Meyer-Wölden. APA-Images / Action Press / Scheurer, Helen Fiona Das ist die Begründung Keine Geschenke von Papa! Pocher-Zwillinge werden 15. Oliver Pochers Zwillinge feiern ihren 15. Geburtstag. Klassische Geschenke gibt es vom Papa aber keine, er verweist dabei auf einen teuren Posten. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 07:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 23. September feiern die Zwillingssöhne von Oliver Pocher (48) ihren 15. Geburtstag. Doch klassische Geschenke bekommen die beiden Teenager von ihrem berühmten Vater nicht. Der fünffache Papa hat dafür eine besondere Begründung parat.

"Ich schenke ihnen schon die Schulausbildung, die ist teuer genug", erklärt der Comedian. Generell sei er keiner, der klassische Geschenke kaufe. Stattdessen setze er auf gemeinsame Erlebnisse mit seinen Kindern.

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Wie "Promiflash" berichtet, betont Pocher: "Wir erleben Sachen. Wir waren dieses Jahr in Japan, in Australien. Das ist für mich wichtig." Eine große Party gibt es auch nicht, die Jungs sind in der Schule, daher fällt der Tag laut dem 48-Jährigen "relativ unspektakulär" aus.

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Dabei sah das vor drei Jahren noch ganz anders aus. Damals ließ Pocher beim Geburtstagsshopping für seine Zwillinge binnen nur vier Stunden mehr als 1.000 Euro liegen, inklusive teurer Markenturnschuhe. Von solchen Einkaufstouren ist zum 15. Geburtstag keine Spur mehr.

Die Zwillinge stammen aus Pochers Beziehung mit Sandy Meyer-Wölden. Das Ex-Paar ist heute freundschaftlich verbunden und zieht die Kinder gemeinsam groß. Über seine pubertierenden Söhne sagt der Comedian augenzwinkernd: "Ich kann sie nicht 24/7 überwachen, sie müssen schon selbst wissen, was sie machen und was nicht."