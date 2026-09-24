i Auch letztes Jahr war Gottschalk beim Oktoberfest, wie hier auf dem Foto zu sehen. Instagram; IMAGO/Michel Kaers 2 OPs, 33 Bestrahlungen Thomas Gottschalk geht es auf der Wiesn "ausgezeichnet" TV-Ikone Thomas Gottschalk zeigt sich beim Oktoberfest gut gelaunt und spricht über seinen aktuellen Gesundheitszustand. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Wiesn-Besuch mit Ehefrau Karina Gottschalk feierte Thomas Gottschalk bestens gelaunt, wie RTL berichtet. Gegenüber der "Abendzeitung" gibt sich der 76-Jährige am Dienstag optimistisch: "Mir geht es ausgezeichnet."

Erst vor rund einer Woche hatte der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator der "Bild"-Zeitung erzählt, dass eine Untersuchung bestätigt habe, "dass auch wirklich keine Überbleibsel des Krebses mehr im Körper sind".

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Damals erklärte er zudem, er fühle sich "noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte und wie es einem 76-jährigen Mann angemessen ist. Aber es wird jede Woche ein bisschen besser". Auf der Wiesn kann er nun bereits einen weiteren Fortschritt vermelden: "Ich trinke eine alkoholfreie Maß - aus Überzeugung", scherzte er.

"Erst mal besiegt"

Ganz aus dem Blick ist die Erkrankung für das Paar trotzdem nicht. Karina Gottschalk sagte gegenüber "Bild": "Der Krebs ist erst mal besiegt. Aber Sie wissen ja selbst: Er ist dann mal ein, zwei, drei Jahre weg und dann kann er wiederkommen. Aber das werden wir alles im Auge behalten."

Für die beiden steht deshalb vor allem das gemeinsame Leben im Mittelpunkt: "Wir wollen einfach nur glücklich und gesund leben."

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Gottschalk hatte seine Krebserkrankung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Im Juli teilte er schließlich auf Instagram mit: "Nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und drei Wochen Reha bin ich im Moment krebsfrei."