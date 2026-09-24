StartseiteUnterhaltungStars
Tom Hanks' Frau Rita Wilson zeigt ihr neues Tattoo.
Tom Hanks' Frau Rita Wilson zeigt ihr neues Tattoo.
REUTERS/Mario Anzuoni
Frau von Tom Hanks

XXL-Tattoo mit 69! Rita Wilson überrascht jetzt alle

Rita Wilson überrascht ihre Fans mit einem riesigen Kreuz auf dem Rücken. Das Motiv dürfte einigen besonders bekannt vorkommen.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
24.09.2026, 13:17
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Rita Wilson überrascht auf Social Media alle. Die 69-Jährige zeigt sich auf Instagram mit einem ungewöhnlichen Detail: Auf ihrem Rücken prangt ein gewaltiges Kreuz, das an das Tattoo ihres Sohnes Chet erinnert.

Ob das Motiv echt oder nur vorübergehend ist, verrät die Ehefrau von Tom Hanks bisher nicht. Stattdessen nutzte sie den Schnappschuss, um ihre neue Single zu bewerben: "Seltsamer im Alter? Wer? Ich? Ich liebe es!"

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Thomas Gottschalk geht es auf der Wiesn "ausgezeichnet"

Sohn hat ähnliches Tattoo

Wie "gala.de" berichtet, fällt vor allem die Ähnlichkeit zu Chets Rückentattoo auf. Der 36-Jährige trägt ein Kreuz mit nahezu identischer Form und einem sehr ähnlichen Muster.

In den Kommentaren bekam Wilson prompt Zuspruch: "Genauso. Genauso", schrieb eine Freundin, eine Sängerin kommentierte: "Was für ein absoluter Boss." Für Wilson hat das Bild zudem eine persönliche Note: 2015 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, woraufhin sie sich einer doppelten Mastektomie und einer rekonstruktiven Operation unterzog.

Taylor Lautner ist zum ersten Mal Papa geworden

Seit mehr als zehn Jahren gilt sie als krebsfrei und hat immer wieder betont, ihren Körper heute besonders zu schätzen.

red,24.09.2026, 13:17
Mehr zum Thema
Rita WilsonChet HanksTom HanksTattoo

Weiterlesen

Weitere Storys
KörperkunstHollywood
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote