i Tom Hanks' Frau Rita Wilson zeigt ihr neues Tattoo. REUTERS/Mario Anzuoni Frau von Tom Hanks XXL-Tattoo mit 69! Rita Wilson überrascht jetzt alle Rita Wilson überrascht ihre Fans mit einem riesigen Kreuz auf dem Rücken. Das Motiv dürfte einigen besonders bekannt vorkommen. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rita Wilson überrascht auf Social Media alle. Die 69-Jährige zeigt sich auf Instagram mit einem ungewöhnlichen Detail: Auf ihrem Rücken prangt ein gewaltiges Kreuz, das an das Tattoo ihres Sohnes Chet erinnert.

Ob das Motiv echt oder nur vorübergehend ist, verrät die Ehefrau von Tom Hanks bisher nicht. Stattdessen nutzte sie den Schnappschuss, um ihre neue Single zu bewerben: "Seltsamer im Alter? Wer? Ich? Ich liebe es!"

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Sohn hat ähnliches Tattoo

Wie "gala.de" berichtet, fällt vor allem die Ähnlichkeit zu Chets Rückentattoo auf. Der 36-Jährige trägt ein Kreuz mit nahezu identischer Form und einem sehr ähnlichen Muster.

In den Kommentaren bekam Wilson prompt Zuspruch: "Genauso. Genauso", schrieb eine Freundin, eine Sängerin kommentierte: "Was für ein absoluter Boss." Für Wilson hat das Bild zudem eine persönliche Note: 2015 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, woraufhin sie sich einer doppelten Mastektomie und einer rekonstruktiven Operation unterzog.

Seit mehr als zehn Jahren gilt sie als krebsfrei und hat immer wieder betont, ihren Körper heute besonders zu schätzen.