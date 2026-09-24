i Uschi Glas und Tochter Julia auf dem Oktoberfest 2025. APA-Images / Action Press / Barbara Insinger Julia Tewaag "Bitterlich geweint" – Uschi Glas spricht über Tochter Auf dem Oktoberfest plaudert Schauspielerin Uschi Glas über die Geburt ihrer Tochter Julia und das innige Band zwischen Mutter und Tochter. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 18:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Uschi Glas (82) ist wieder auf dem Oktoberfest anzutreffen. Bei der Mercedes-Benz Damen-Wiesn in der Käfer Wiesn-Schänke gab die beliebte Schauspielerin nun ein rührendes Interview über ihre Tochter Julia Tewaag (39).

"Ich liebe meine beiden Söhne sehr, aber das sind halt Buben. Das ist ein ganz anderes Verhältnis", erklärt Uschi Glas gegenüber "Bunte". "Als dann damals meine Tochter zur Welt kam, musste ich vor Glück bitterlich weinen, weil ich es nicht fassen konnte, dass ich jetzt ein Mädchen habe."

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Besonders dankbar sei sie für dieses Geschenk gewesen. Julia, die mittlerweile selbst Mutter von Zwillingen ist, und ihre berühmte Mama pflegen bis heute eine innige Beziehung.

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Vor allem Julias Selbstständigkeit und Stärke würden die beiden verbinden. "Meine Tochter achtet darauf, dass sie selbstständig ist, dass sie trotz Kindern arbeitet, dass sie eben ihre Persönlichkeit behält und sich nicht unterwirft", so die stolze Mutter.

Julia sei "taff, hält auch was aus und ist eine Kämpferin wie ich auch. Das freut mich." Eine Eigenschaft, die Uschi Glas besonders am Herzen liegt.