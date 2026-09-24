i Tom Kaulitz, Heidi und Erna Klum, sowie Bill Kaulitz. APA-Images / dpa / Felix Hörhager Er war nicht dabei "Ist ja nicht..." – Kaulitz erklärt Absage für Heidi Wo war Bill Kaulitz (37)? Ausgerechnet beim großen "HeidiFest" seiner Schwägerin Heidi Klum (53) fehlte der Tokio-Hotel-Star. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 18:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

900 Gäste, zahlreiche Stars und mittendrin fast die gesamte Klum-Kaulitz-Familie.

Heidi Klum ließ es bei ihrem zweiten "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus ordentlich krachen. Ehemann Tom Kaulitz (37), Tochter Leni (22), Sohn Henry (21) und Mama Erna waren dabei.

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Nur einer fehlte auffällig: Bill Kaulitz.

Dabei hatte der Tokio-Hotel-Sänger im vergangenen Jahr noch ausgelassen bei der großen Pre-Wiesn-Party seiner Schwägerin mitgefeiert. Warum also diesmal nicht?

"Ich habe es leider nicht geschafft"

Im gemeinsamen Podcast mit seinem Zwillingsbruder Tom räumt Bill nun mit den Spekulationen auf.

"Ich habe es leider nicht geschafft", erklärt der Sänger. Der Grund war ziemlich unspektakulär: Arbeit.

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Während Heidi in München feierte, befand sich Bill noch in Los Angeles. Dort stand für ihn ein großes Fotoshooting auf dem Programm. "Ich habe eine große Kampagne geshootet", verrät er.

Um welche Kampagne es sich handelt, darf der 37-Jährige allerdings noch nicht sagen. Sein Terminkalender sei schlicht zu voll gewesen, um rechtzeitig nach München zu kommen.

"Ist ja nicht das Bill-Fest"

Dass um sein Fernbleiben überhaupt so viel Wirbel entstand, nimmt Bill mit Humor. "Es ist ja auch nicht das 'Bill-Fest', es ist das 'HeidiFest'", stellt er trocken klar.

Damit erteilt er auch möglichen Spekulationen über dicke Luft innerhalb der Familie eine Absage.

Schon Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer hatte während der Party angedeutet, dass Bills Terminkalender der Grund für sein Fehlen sei. "Bill, Maus, du wirst vermisst", richtete er seinem Bandkollegen damals aus.

Und offenbar war Gustav mit diesem Gefühl nicht alleine.

Gäste wollten Bill statt Tom

Tom erzählt im Podcast, dass ihn auf dem "HeidiFest" ständig Menschen nach seinem Zwillingsbruder gefragt hätten.

Einige Gäste hätten sich bei ihm sogar darüber beschwert, dass Bill nicht da sei – schließlich hätten sie eigentlich ein Foto mit ihm machen wollen. Bei Tom kam das nur bedingt gut an.

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"Da dachte ich schon: Ja, ist gut!", erinnert er sich. Bill dagegen gefällt die Vorstellung, dass ohne ihn etwas gefehlt haben könnte.

Viele hätten ihm anschließend gesagt, dass die Party ohne ihn "nicht das Gleiche" gewesen sei.

"Ich bin die Partymaus"

Für Bill gibt es dafür eine ziemlich einfache Erklärung: "Ich bin die Partymaus."

Tom versichert allerdings, dass er den fehlenden Zwilling würdig vertreten habe. Er habe getrunken, auf den Tischen gestanden und getanzt – und nach eigener Aussage sogar "doppelt Gas gegeben".

Lange musste München ohnehin nicht auf Bill warten.

Direkt nach seinem Job in Los Angeles setzte sich der Sänger ins Flugzeug und reiste nach Bayern. Schon in seiner Instagram-Story kündigte er voller Vorfreude an, dass es für ihn aufs Oktoberfest geht.

Beim "HeidiFest" musste Heidi diesmal also ohne ihren Schwager auskommen.