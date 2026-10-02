i Andie MacDowell war vor allem in den 90ern ein großer Name. imago images/Mary Evans; REUTERS/Sarah Meyssonnier 90er-Ikone Kennst du sie noch? So sieht Andie MacDowell heute aus Andie MacDowell zeigt bei der Fashion Week in Paris, dass sie auch mit 68 Jahren noch immer einen großen Auftritt hinlegen kann. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andie MacDowell beweist mit 68 Jahren, dass sie noch immer für einen großen Auftritt gut ist. In den 90ern wurde sie mit Romcoms wie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" an der Seite von Hugh Grant und "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray zum Star.

Während es zuletzt etwas ruhiger um die Schauspielerin wurde, ist ihre Tochter Margaret Qualley inzwischen selbst äußerst erfolgreich und war unter anderem in "The Substance", "Once Upon a Time... in Hollywood" und "Maid" zu sehen. Bei der L’Oréal-Show in Paris zog nun allerdings wieder die Mama die Aufmerksamkeit auf sich.

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Stars am Laufsteg für Beauty-Marke

MacDowell präsentierte sich in einem weißen Kleid und mit elegantem grauem Haar – ganz anders als mit ihrer berühmten braunen Lockenmähne, für die sie früher von vielen Frauen beneidet wurde.

Gemeinsam mit Stars wie Heidi Klum, Jane Fonda, Kendall Jenner und Eva Longoria lief sie bei der Fashion Week über den Laufsteg.

Für einen zusätzlichen Höhepunkt sorgte Céline Dion, die "I Am Alive" performte und damit das Motto "Express Your Worth" beim Event am Place Joffre aufgriff.