i Cora Schumacher äußert sich zu ihren gesundheitlichen sowie finanziellen Problemen. IMAGO/Eventpress "Alles um die Ohren geflogen" Klinik, Schulden! Cora Schumacher hofft auf Neuanfang Cora Schumacher spricht offen über ihre Probleme. Nach einer schweren Zeit und finanziellen Sorgen zieht es sie offenbar weg aus Deutschland. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cora Schumacher will ihr Leben offenbar neu ordnen. Wie "Bild" berichtet, spricht die 49-Jährige im Podcast "May Way" über ihre psychische Krise und die finanziellen Folgen ihrer langen Auszeit. Wegen "dunkle[n] Gedanken" habe sie sich am 7. Oktober 2024 selbst in eine Klinik eingewiesen.

"Ich hab schlussendlich über zwei Jahre nicht gearbeitet", lässt sie gegenüber der deutschen Tageszeitung wissen. Ihre Immobilien sollten eigentlich die Altersvorsorge sichern. Doch ausgebliebene Mieten und Probleme mit der Verwaltung hätten die Situation verschärft.

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Schumacher spricht über ihre Probleme

Über ihren Steuerberater sagt Schumacher: "Mein Steuerberater hat ’n scheiß Job gemacht, der hat einfach nur mal eben alles geschätzt." Weiter heißt es: "Ich kann froh sein, dass ich wenigstens n’ bisschen Rücklagen hatte. Aber das ist der Grund, warum es mir jetzt so schlecht geht."

Auch privat erlebte sie in dieser Zeit mehrere Einschnitte. Ihre Erkrankung habe bereits Ende 2023 rund um das Dschungelcamp begonnen: "Ich bin seit Ende 2023 krank, du erinnerst dich, Dschungelcamp, da war ich so dermaßen krank – Post-Covid", heißt es von ihr im Gespräch mit Tanja May. Danach sei ihr "alles um die Ohren geflogen".

Später folgten das Coming-out ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Es folgte scheinbar eine Hasswelle, die sie "richtig, richtig fertig gemacht" hätte, als auch der Bruch mit Sohn David. Sie suchte für ihre gesundheitlichen Probleme professionelle Hilfe in Kliniken auf.

Doch dabei konnte sie keinen Überblick über ihre Finanzen behalten: "Ich bin noch nicht pleite. Aber dadurch, dass mein Gesundheitszustand aufs Äußerste ausgenutzt wurde, jetzt in der letzten Zeit, die Mieter keine Miete gezahlt haben, Nachzahlung, Strom, Hausverwaltung, mein Steuerberater hat jahrelang nichts abgegeben, das Finanzamt plötzlich einem die Pistole auf die Brust setzt – jetzt wird es dann auch langsam wirklich eng, muss ich ehrlich sagen."

Neuanfang im Ausland

Nun denkt Cora über einen Neustart außerhalb Deutschlands nach. "Ich glaube, ich werde hier einfach nicht zur Ruhe finden", sagt sie.

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Ihre Immobilien möchte sie verkaufen, anschließend mit ihren Hunden reisen und sich möglicherweise in Texas oder Kanada niederlassen. Besonders angetan hat es ihr die Vorstellung von einem "Farmerleben" mit "ganz, ganz, ganz vielen Tieren".