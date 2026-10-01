i Alyson Hannigan sieht ihrer Tochter sehr ähnlich. IMAGO/Cover-Images; Instagram "How I Met Your Mother"-Star Zwillinge? Alyson Hannigans Tochter sieht aus wie sie Alyson Hannigan zeigt sich mit ihrer Tochter Keeva auf einem Selfie. Die verblüffende Ähnlichkeit der beiden fällt sofort ins Auge. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 16:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da muss man schon zweimal hinsehen: Alyson Hannigan (52) und ihre 14-jährige Tochter Keeva könnten auf einem neuen Foto glatt als Schwestern durchgehen.

Die "How I Met Your Mother"-Darstellerin teilte auf Instagram einen gemeinsamen Schnappschuss, der ihre verblüffende Ähnlichkeit zeigt. Anlass war ein Besuch bei einem Jellycat-Event. Gleiche Haarfarbe, ähnliche Frisur und auffallend ähnliche Gesichtszüge machen das Mutter-Tochter-Duo auf dem Selfie beinahe zu Zwillingen.

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Ruhiger um sie geworden

Hannigan ist seit 2003 mit Alexis Denisof verheiratet. Die beiden waren unter anderem früher Kollegen der gemeinsamen Hit-Serie "Buffy" sowie dem Spin-Off "Angel".

Das Paar hat zwei Töchter: Satyana und Keeva. Die Familie lebt in Los Angeles und hält sich mit gemeinsamen öffentlichen Auftritten eher zurück.

Promi-Kinder, die ihren Eltern ähnlich sehen i ?

Zuletzt wurde es auch mit auffälligen Rollen eher ruhiger um die "American Pie"-Darstellerin. Umso mehr dürften sich die Fans über den aktuellen Instagram-Schnappschuss gefreut haben.