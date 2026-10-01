Zwillinge? Alyson Hannigans Tochter sieht aus wie sie

Da muss man schon zweimal hinsehen: Alyson Hannigan (52) und ihre 14-jährige Tochter Keeva könnten auf einem neuen Foto glatt als Schwestern durchgehen.
Die "How I Met Your Mother"-Darstellerin teilte auf Instagram einen gemeinsamen Schnappschuss, der ihre verblüffende Ähnlichkeit zeigt. Anlass war ein Besuch bei einem Jellycat-Event. Gleiche Haarfarbe, ähnliche Frisur und auffallend ähnliche Gesichtszüge machen das Mutter-Tochter-Duo auf dem Selfie beinahe zu Zwillingen.
Hannigan ist seit 2003 mit Alexis Denisof verheiratet. Die beiden waren unter anderem früher Kollegen der gemeinsamen Hit-Serie "Buffy" sowie dem Spin-Off "Angel".
Das Paar hat zwei Töchter: Satyana und Keeva. Die Familie lebt in Los Angeles und hält sich mit gemeinsamen öffentlichen Auftritten eher zurück.
Zuletzt wurde es auch mit auffälligen Rollen eher ruhiger um die "American Pie"-Darstellerin. Umso mehr dürften sich die Fans über den aktuellen Instagram-Schnappschuss gefreut haben.