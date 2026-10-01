i Naruto kehrt zurück. IMAGO/Pond5 Images Neue Anime-Serie Drei Jahre verschwunden – jetzt kehrt "Naruto" zurück Eigentlich sollten Naruto und Sasuke bereits 2023 ihr großes Anime-Comeback feiern. Dann wurden vier neue Folgen plötzlich verschoben. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 15:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Darauf warten "Naruto"-Fans seit drei Jahren!

Zum 20-jährigen Jubiläum des Anime sollten bereits im September 2023 vier komplett neue "Naruto"-Episoden ausgestrahlt werden. Nur wenige Tage vor dem geplanten Start wurden die Folgen allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Als Grund nannten die Verantwortlichen damals weitere Arbeiten an der Qualität. Ein neuer Termin folgte nicht – und aus Monaten wurden schließlich Jahre.

Jetzt kommt die große Ankündigung

Das dürfte sich bald ändern. Für den 10. Oktober wurde bei der New York Comic Con ein eigenes Panel unter dem vielversprechenden Titel "NARUTO: What's Next?" angekündigt.

"Naruto Shippuden" erobert Paris mit "PUBG Mobile" i ?

Dort sollen erstmals weltweit neue Informationen zu einem neuen "Naruto"-Anime-Projekt präsentiert werden.

Und dafür werden prominente Gäste aufgefahren: Junko Takeuchi, die japanische Stimme von Naruto, und Noriaki Sugiyama, der Sasuke spricht, reisen für das Event nach New York. Auch Pierrot-Produzent Yoshihiro Tominaga ist dabei.

Was wurde aus den vier Folgen?

Genau das ist derzeit die große Frage. Ob es sich bei dem angekündigten Projekt um die bereits 2023 geplanten vier Episoden handelt oder Fans eine andere Überraschung erwartet, wurde noch nicht verraten.

Die Veranstaltung soll deshalb auch weltweit live übertragen werden.

Spätestens am 10. Oktober dürften Fans also endlich erfahren, was aus Narutos seit drei Jahren verschollenem Anime-Comeback geworden ist.