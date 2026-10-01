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John Goodman hat sich sehr verändert.
John Goodman hat sich sehr verändert.
imago images/Everett Collection; REUTERS/Mario Anzuoni
Extreme Veränderung

"Roseanne"-Star John Goodman hat 90 Kilo abgenommen

John Goodman hat sich optisch stark verändert: Der "Roseanne"-Star zeigt sich mit 90 Kilo weniger und überrascht nun bei einer Filmpremiere.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
01.10.2026, 14:53
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John Goodman ist kaum wiederzuerkennen. Bei der Premiere seines neuen Films "Digger" in Los Angeles präsentierte sich der 74-Jährige im schwarzen Anzug und mit grauer Krawatte so schlank wie selten zuvor.

Rund 90 Kilogramm soll der Schauspieler mittlerweile verloren haben. In seinen schwersten Zeiten wog der "Roseanne"-Star fast 180 Kilo.

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Sport statt Alkohol

Der Wandel begann laut "gala.de" bereits im Jahr 2007 und war ein langer Prozess. Goodman verzichtet nach eigenen Angaben komplett auf Alkohol, achtet auf kleinere Portionen und bewegt sich regelmäßig.

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Dazu zählen Spaziergänge mit seinen Hunden ebenso wie Boxtraining. In der Vergangenheit hatte er zwar mehrfach Gewicht verloren, danach aber wieder zugenommen. Diesmal hält die Veränderung offenbar an.

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Bekannt wurde Goodman als Dan Conner in der Kultserie "Roseanne", die 1988 erstmals ausgestrahlt wurde. Besonders in den 1990er-Jahren etablierte er sich auch mit einigen Filmrollen zum Publikumsliebling. Auch mit 74 Jahren ist er weiterhin als Schauspieler aktiv.

red,01.10.2026, 14:53
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