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Sydney Sweeney sieht aus, wie Pamela Anderson in
Sydney Sweeney sieht aus, wie Pamela Anderson in "Baywatch".
REUTERS/Mario Anzuoni ; APA-Images / mptv
Wie in "Baywatch"

Sexy in Rot! Sydney Sweeney macht auf Pamela Anderson

Sydney Sweeney sorgt mit einem roten Badeanzug für "Baywatch"-Nostalgie und erinnert dabei verblüffend an Pamela Andersons Kult-Look.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
01.10.2026, 13:15
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Im Jänner kehrt "Baywatch" mit einem neuen Reboot zurück an den Strand. Während Stephen Amell, Shay Mitchell und Brooks Nader bereits im ersten Trailer zu sehen sind, sorgt nun ausgerechnet Sydney Sweeney für nostalgische Urlaubsgefühle.

Die "Euphoria"-Darstellerin ist nach bisherigen Informationen zwar nicht Teil der neuen Serie, schlüpft auf Instagram aber in einen roten Badeanzug, der stark an Pamela Andersons legendären "Baywatch"-Look erinnert. Dabei ist sie der 90-Ikone zum Verwechseln ähnlich.

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Autsch! Darf Sydney Sweeney etwa nur noch sexy sein?

Badeanzug, Surfen und Party

Sweeney zeigt sich auf mehreren Schnappschüssen bei einem Sommertrip mit Freunden und ihrem Partner Scooter Braun – auf einem Boot und beim Surfen.

"Wenn dich dein Mann zum Mond bringt", schreibt die Schauspielerin zu den Bildern. Ob die Reise wegen ihres Geburtstags stattfand, bleibt offen. Auch der genaue Ort, an dem die Aufnahmen entstanden sind, ist nicht bekannt.

Sydney zeigt XXL-Dekolleté – Fans können nicht wegsehen

Sweeney wurde am 12. September 29 Jahre alt, auf ihren Social-Media-Fotos ist jedenfalls auch eine wilde Feier zu sehen.

Dessous & Strapsen! Sweeney lässt ihr Höschen fallen

Zuletzt präsentierte sie vor allem Dessous und Unterwäsche ihrer eigenen Marke "Syrn", diesmal steht allerdings das sommerliche Privatvergnügen im roten Badeanzug im Mittelpunkt.

red,01.10.2026, 13:15
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