i Farrah Abraham www.pps.at Kiefer gezielt gebrochen Mund verdrahtet! TV-Star kann jetzt Monate nicht essen Reality-Star Farrah Abraham hat eine heftige Operation hinter sich. Ihr Kiefer wurde gebrochen und neu ausgerichtet – jetzt ist ihr Mund verdrahtet. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Anblick lässt ihre Fans schlucken! Farrah Abraham (35), bekannt aus der MTV-Show "Teen Mom", hat sich einer schweren Kieferoperation unterzogen. Auf Bildern nach dem Eingriff ist ihr Gesicht deutlich angeschwollen.

Besonders heftig: Der Kiefer des Reality-Stars wurde bei der Operation gezielt gebrochen und anschließend neu positioniert. Damit alles richtig verheilen kann, wurde Abrahams Mund danach verdrahtet.

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Zwei Monate nur Flüssignahrung

Für die 35-Jährige beginnt damit eine lange Genesungsphase. Rund zwei Monate lang soll sie sich ausschließlich beziehungsweise überwiegend flüssig ernähren müssen. Auch das Sprechen ist nach dem Eingriff entsprechend schwierig.

Hinter der Operation steckt allerdings kein Beauty-Eingriff. Abraham litt eigenen Angaben zufolge seit Jahren unter massiven Problemen mit ihrem Kiefergelenk. Ihr Zustand habe sich zuletzt deutlich verschlechtert.

Die Beschwerden gingen offenbar weit über gewöhnliche Kieferschmerzen hinaus. Abraham berichtet von starken Schwellungen und Schmerzen. Besonders beunruhigend: Zeitweise habe sie sogar ihr Gehör auf einem Ohr verloren.

"Langer Weg" liegt vor ihr

Der Eingriff soll nun dafür sorgen, dass ihr Kiefer wieder richtig ausgerichtet ist. Die Operation selbst hat Abraham zwar hinter sich, die Behandlung ist damit aber noch lange nicht abgeschlossen.

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Dem Reality-Star steht eine längere Genesung bevor. Abraham selbst spricht von einem "langen Weg", der nun vor ihr liege.

Bekannt wurde Farrah Abraham bereits 2009 durch die MTV-Reihe "16 and Pregnant". Anschließend gehörte sie über Jahre zu den bekanntesten Gesichtern des Reality-Hits "Teen Mom". Seitdem sorgte sie auch abseits des Fernsehens immer wieder für Schlagzeilen.