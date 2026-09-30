i Ramon Roselly picturedesk.com "Immer wieder Sonntags" Nach TV-Aus – ER will jetzt für Stefan Mross übernehmen Nach mehr als 30 Jahren ist Schluss mit "Immer wieder sonntags". Schlagerstar Ramon Roselly will das allerdings nicht einfach hinnehmen. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 22:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Stefan Mross (50) endete Anfang September eine Ära. Nach 21 Jahren als Moderator führte er zum letzten Mal durch "Immer wieder sonntags". Ab 2027 wird die beliebte Schlagersendung nicht mehr im Ersten ausgestrahlt.

Einer, der sich damit nicht abfinden möchte, ist Ramon Roselly (32). "Das macht mich traurig. Ich hoffe, dass sich da noch irgendwas ändert", erklärt der ehemalige DSDS-Sieger gegenüber "Schlager.de".

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Roselly würde für Mross übernehmen

Sollte es tatsächlich noch eine Rettung für das Format geben, hat Roselly allerdings einen klaren Wunsch: Stefan Mross soll weiterhin moderieren.

"Wenn es weitergehen sollte, dann nur mit Stefan – 'Immer wieder sonntags' ist Stefan Mross!", stellt der Sänger klar. Doch sollte eine Fortsetzung mit Mross nicht möglich sein, würde Roselly sogar selbst einspringen.

Ramon Roselly - die besten Fotos i ?

"Aber bevor so etwas ganz aufhört, das wäre schade drum, würde ich es machen", sagt der 32-Jährige. Ganz fremd wäre ihm ein Job als Moderator nicht. Roselly stand bereits mehrfach vor der Kamera und kann sich grundsätzlich sogar eine eigene TV-Show vorstellen.

"Moderieren kriege ich hin"

Dass er Mross einfach ersetzen könnte, will Roselly dennoch nicht behaupten. "Moderieren kriege ich hin. Aber ob ich es so wie zum Beispiel Stefan hinkriegen würde, das weiß ich nicht", gibt er zu.

Vor allem Mross' Erfahrung bei Live-Sendungen beeindruckt ihn: "Der ist ein Vollprofi. Die können ja spontan auf jede Situation reagieren. Das ist Erfahrungssache."

Eine eigene Schlagershow kann sich Roselly dennoch vorstellen – allerdings nicht um jeden Preis. "Es muss aber was Gutes sein. Es muss passend sein. Das muss sitzen."

Ob es für "Immer wieder sonntags" tatsächlich noch eine Zukunft außerhalb der ARD geben könnte, ist derzeit offen. Der SWR hatte die Einstellung mit finanziellen und strategischen Gründen begründet.