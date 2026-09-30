i Was wird im kommenden Jahr mit Ruffy passieren? IMAGO/Depositphotos Was wird er sagen? Fans warten auf Odas große "One Piece"-Botschaft Ein Versprechen von Eiichiro Oda ist noch offen, da wartet bereits die nächste große Botschaft des "One Piece"-Schöpfers. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 18:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für "One Piece"-Fans gehört sie mittlerweile zum Jump Festa dazu: die traditionelle Jahresbotschaft von Eiichiro Oda.

Darin blickt der Manga-Schöpfer regelmäßig auf das kommende Jahr und versteckt Hinweise darauf, wohin sich die Geschichte entwickeln könnte. Beim Jump Festa 2027 am 19. und 20. Dezember dürfte deshalb wieder jedes Wort von Oda genau analysiert werden.

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Ein Versprechen ist noch offen

Besonders interessant wird die Botschaft diesmal, weil Oda noch eine Ankündigung aus dem Vorjahr einzulösen hat.

Für 2026 deutete er unter anderem den Auftritt des geheimnisvollen "Mannes mit der Brandnarbe" an. Die Figur könnte mit dem letzten Road-Porneglyphen und damit unmittelbar mit dem Weg zum "One Piece" zusammenhängen.

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Doch Ende September fehlt von ihm weiterhin jede Spur.

Damit steigt auch die Spannung, was Oda für 2027 ankündigen wird. Der Manga befindet sich längst in seiner finalen Saga und immer mehr der großen Geheimnisse rücken in den Mittelpunkt.

Was verrät Oda diesmal?

Ob Oda erneut konkrete Charaktere nennt oder nur kryptische Hinweise hinterlässt, ist natürlich noch nicht bekannt.

Bei Fans dürften vor allem Themen wie Imu, Shanks, Blackbeard, das letzte Road-Porneglyph und der Mann mit der Brandnarbe für Spekulationen sorgen.

Spätestens im Dezember könnte Oda also nicht nur erklären müssen, was aus seinem Versprechen für 2026 wurde – sondern bereits das nächste große "One Piece"-Jahr einläuten.