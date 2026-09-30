i Uwe Hermann in "Zwischen Tüll und Tränen". VOX Sie braucht Pause "Tüll und Tränen" – Braut schickt Uwe einfach weg Das passiert Uwe Herrmann auch nicht jeden Tag. Mitten in der Suche nach dem perfekten Brautkleid soll der TV-Star plötzlich verschwinden. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 17:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise gibt Uwe Herrmann bei "Zwischen Tüll und Tränen" den Ton an. Seit Jahren berät der Brautmoden-Experte Frauen auf der Suche nach dem perfekten Kleid und weiß ziemlich genau, wann er seine Meinung kundtun möchte.

Bei Lena (24) ist plötzlich das Gegenteil gefragt.

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Die ausgebildete Polizistin kommt mit einer ziemlich konkreten Vorstellung zu Uwe nach Dresden. Rosa und Pink gehören zu ihren Lieblingsfarben, bei ihrer Hochzeit möchte sie sich wie eine echte Prinzessin fühlen.

Das Kleid soll glitzern, eine lange Schleppe haben und möglichst wenig Spitze. Bei den Ärmeln kann sie sich sowohl Spaghettiträger als auch eine Carmen-Variante vorstellen.

Uwe ist angesichts dieser Wunschliste zunächst skeptisch.

Uwe will Prinzessinnen-Traum bremsen

Bei der Vorstellung einer klassischen Prinzessinnenrobe versucht der 64-Jährige, Lena etwas aus ihrer Komfortzone zu locken. Auch ein Vintagekleid mit Glitzertüll könne schließlich den gewünschten Prinzessinnen-Effekt erzeugen.

Vier Kleider schaffen es schließlich in die engere Auswahl.

Und dann passiert etwas, womit Uwe offenbar nicht gerechnet hat: Lena gefallen gleich mehrere davon.

Nicht nur die glitzernden Modelle kommen bei ihr gut an. Ausgerechnet ein Kleid mit floraler Spitze, die sie ursprünglich eher vermeiden wollte, kann die 24-Jährige ebenfalls überzeugen.

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Die Entscheidung wird damit immer schwieriger. Uwe wird langsam ungeduldig und fragt Lena bereits, ob sie noch eine Nacht darüber schlafen müsse.

Doch seine Kollegin Winnie hat eine andere Idee.

"Schicken mich die Frauen weg"

Sie schlägt vor, dass Uwe die Braut für einen Moment mit ihr und ihren Begleiterinnen alleine lässt. Kein Brautmoden-Profi, kein zusätzlicher Druck – Lena soll in Ruhe herausfinden, welches Kleid sich tatsächlich richtig anfühlt.

Uwe fügt sich seinem Schicksal. Ganz kommentarlos geht er allerdings nicht.

"Schicken mich die Frauen weg – wie im wahren Leben!", scherzt der 64-Jährige.

Dann räumt selbst der erfahrene Ausstatter ein, dass seine Abwesenheit in diesem Moment vielleicht genau das Richtige ist. Manchmal müsse man einer Braut eben etwas Luft zum Atmen geben.

Und tatsächlich funktioniert die ungewöhnliche Taktik.

Kaum ist Uwe weg, fällt die Entscheidung

Winnie kombiniert eine mit Glitzer und Perlen besetzte A-Linie mit einem Schleier. Plötzlich macht es bei Lena Klick.

"Das ist mein Kleid, ja!", entscheidet die 24-Jährige.

Ausgerechnet während Uwe Herrmann vorübergehend aus seiner eigenen Beratung verbannt ist, findet die Braut also ihr Traumkleid.