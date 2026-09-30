i Hayden Panettiere mit dem ukrainischen Box-Champion Wladimir Klitschko und Tochter Kaya in gemeinsamen Zeiten. X/Hayden Panettiere Nach ihrem Tod Schmuck verschwunden – Klitschko kämpft um Haydens Erbe Nach dem Tod von Hayden Panettiere sorgt sich Wladimir Klitschko um das Erbe der gemeinsamen Tochter Kaya. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur wenige Wochen nach dem überraschenden Tod von Hayden Panettiere (†36) beschäftigt ihr Nachlass nun die Gerichte. Ihr Ex-Verlobter Wladimir Klitschko (50) will sicherstellen, dass das Vermögen der Schauspielerin bei der gemeinsamen Tochter Kaya (11) ankommt.

Der ehemalige Boxweltmeister hat dafür bei einem Gericht in Los Angeles einen Antrag gestellt. Er möchte vorübergehend die finanziellen Interessen seiner minderjährigen Tochter vertreten. Kaya ist laut den Gerichtsunterlagen die alleinige Erbin ihrer Mutter.

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Hayden Panettiere mit Tochter Kaya i ?

Schmuck plötzlich verschwunden

Hinter Klitschkos Schritt stecken offenbar ernste Sorgen. In den Gerichtsunterlagen ist von persönlichen Gegenständen Panettieres die Rede, die plötzlich nicht mehr auffindbar sein sollen – darunter auch Schmuck.

Noch brisanter: Personen außerhalb der Familie, die früher mit Panettiere in Verbindung standen, sollen laut Klitschkos Antrag Zugriff auf ihre E-Mails gehabt und Nachrichten gelöscht haben. Schon vor dem Tod der Schauspielerin soll zudem eine unbekannte Person unerlaubt Zugang zu ihrem Anwesen gehabt haben.

Hollywood-Star Hayden Panettiere (36) ist tot i ?

Klitschko befürchtet deshalb, dass weiteres Eigentum aus dem Nachlass verschwinden könnte. Ohne schnelles Eingreifen bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Vermögenswerte "verloren, beschädigt oder verschleudert" werden könnten, heißt es sinngemäß in dem Antrag.

Tochter Kaya ist Alleinerbin

Panettiere hinterließ offenbar kein Testament. Über die genaue Höhe ihres Vermögens gibt es keine offiziell bestätigte Summe. Medienberichte sprechen von einem Nachlass in Millionenhöhe. Tochter Kaya ist laut den vorliegenden Gerichtsunterlagen die alleinige Erbin.

Klitschko betont in seinem Antrag, dass es ihm ausschließlich darum gehe, das künftige Vermögen seiner Tochter zu schützen, bis ein dauerhafter Nachlassverwalter eingesetzt werden kann.

Panettiere starb am 16. August im Alter von nur 36 Jahren. Laut Gerichtsmedizin waren die toxischen Auswirkungen von Fentanyl und weiteren Substanzen die Todesursache. Ihr Tod wurde als Unfall eingestuft.