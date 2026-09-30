i Anneke Dürkopp moderiert das Wetter. N24 Niemand merkte es TV-Star erleidet Fehlgeburt – Dann muss sie vor Kamera Im Fernsehen ließ sie sich nichts anmerken. Doch kurz vor einer Aufzeichnung erlebte Anneke Dürkopp (47) einen der schlimmsten Momente ihres Lebens. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor der Kamera ließ sie sich nichts anmerken.

Anneke Dürkopp, die von 2014 bis 2023 das Wetter in den "Sat.1 Nachrichten" präsentierte, spricht im Podcast "Du fehlst" offen über ihren langen und schmerzhaften Weg zum Wunschkind.

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Insgesamt erlitt die Moderatorin vier Fehlgeburten. Eine davon ereignete sich ausgerechnet unmittelbar vor einem TV-Auftritt.

Dürkopp war kurz vor der Aufzeichnung auf der Toilette, als sie eine Blutung bemerkte.

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"Mir war es auch sofort klar, dass es wieder eine Fehlgeburt wird. Ich wusste es sofort", erinnert sie sich.

Neimand bemerkte es

Trotzdem ging Dürkopp anschließend ins Studio und machte ihren Job. Ihre Kollegen hätten nicht bemerkt, was wenige Minuten zuvor passiert war.

Es war bereits ihre dritte Fehlgeburt.

Auch bei ihrem ersten Schwangerschaftsverlust hatte die Moderatorin weiter funktioniert. Damals befand sie sich für einen Moderationsjob auf einer Messe in den USA, als starke Blutungen einsetzten. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland bestätigte ihre Frauenärztin die Fehlgeburt.

Nach einer weiteren Schwangerschaft litt Dürkopp plötzlich unter Seh- und Sprachstörungen. Schließlich stellte sich heraus, dass sich die Schwangerschaft nicht weiterentwickelte.

Später diagnostizierten Ärzte bei ihr eine Gerinnungsstörung. Doch auch ihre vierte Schwangerschaft endete trotz medikamentöser Behandlung mit einer Fehlgeburt.

2019 wurde ihr Wunsch wahr

Aufgegeben hat Dürkopp ihren Kinderwunsch trotzdem nicht.

2019 wurde die Moderatorin nach einer künstlichen Befruchtung schließlich Mutter eines Sohnes. Damals war sie fast 40 Jahre alt.

Heute blickt sie anders auf die Frau zurück, die damals trotz ihres Schmerzes immer weiter funktionieren wollte.

Ihrem jüngeren Ich würde sie vor allem eines sagen: "Gönn's dir zu weinen. Sei liebevoller zu dir selbst."