i Wann wird das "One Piece" enthüllt? APA-Images / AFP / SIMON WOHLFAHRT Jump Festa steht bevor "One Piece"-Fans hoffen jetzt auf diese Ankündigung Seit Folge 1180 herrscht bei "One Piece" Pause. Wann Ruffy zurückkehrt, ist noch immer unbekannt. Im Dezember könnte sich das endlich ändern. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wann kommt Folge 1181? Genau diese Frage dürfte viele "One Piece"-Fans derzeit beschäftigen.

Nach Episode 1180 wurde offiziell bestätigt, dass der Anime für den Rest des Jahres pausiert. Der Elbaf-Arc wird erst 2027 fortgesetzt. Ein konkretes Datum für Ruffys Rückkehr gibt es bislang allerdings nicht.

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Jetzt gibt es zumindest einen Termin, den sich Fans vormerken können: 19. und 20. Dezember 2026.

Große "One Piece"-Bühne im Dezember

An diesem Wochenende findet in Japan das Jump Festa 2027 statt. Mittlerweile steht fest, dass "One Piece" dort erneut einen Platz auf der großen "Jump Super Stage" bekommt. Welche Ankündigungen dort gemacht werden, hält Shueisha bislang geheim.

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Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass dort endlich verraten wird, wann Episode 1181 erscheint.

Denkbar wäre zudem ein erster Trailer für die nächsten Folgen des Elbaf-Arcs. Bestätigt ist allerdings weder ein Trailer noch die Bekanntgabe eines Starttermins.

Oda könnte ebenfalls Hinweise liefern

Für Manga-Fans dürfte das Jump Festa aus einem weiteren Grund interessant werden. "One Piece"-Schöpfer Eiichiro Oda nutzt das Event traditionell für eine Botschaft an seine Fans und gibt dabei immer wieder kryptische Hinweise auf das kommende Jahr.

2026 kündigte er unter anderem den Auftritt des mysteriösen "Mannes mit der Brandnarbe" an. Bislang fehlt von ihm allerdings weiterhin jede Spur.

Im Dezember könnten Fans damit gleich auf zwei große Antworten hoffen: Wann kehrt der Anime zurück – und was hat Oda für 2027 vor?