i Sorge um Tereza Kesovija. imago stock&people Große Sorge um Tereza Kesovija Herzprobleme – Balkan-Legende sagt Abschiedskonzerte ab Die 87-jährige Musiklegende muss gleich zwei ausverkaufte Konzerte ihrer Abschiedstournee kurzfristig absagen. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 19:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollten es zwei emotionale Abende zum Abschied werden. Am 3. und 4. Oktober wollte Tereza Kesovija noch einmal vor ihren Fans in der berühmten Vatroslav-Lisinski-Konzerthalle in Zagreb stehen.

Dazu kommt es vorerst nicht. Nur wenige Tage vor den Auftritten wurden beide Konzerte abgesagt beziehungsweise verschoben. Der Grund ist die Gesundheit der 87-Jährigen.

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Ärzte ziehen die Notbremse

Inzwischen hat sich Kesovija selbst bei ihren Fans gemeldet und verraten, was hinter der kurzfristigen Entscheidung steckt.

Wegen "unerwarteter kardiologischer Probleme" und auf ausdrücklichen Rat ihres Ärzteteams müsse sie die Treffen mit ihren Fans verschieben. Sie müsse diesmal "auf mein Herz hören" und ihm Zeit geben, sich zu erholen, schrieb die Sängerin.

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Gleichzeitig versucht die 87-Jährige ihre Fans zu beruhigen. Sie werde alles dafür tun, möglichst schnell wieder fit zu werden, damit die ausgefallenen Auftritte nachgeholt werden können.

Wann Kesovija wieder auf die Bühne zurückkehren kann, steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Beide Konzerte waren ausverkauft

Besonders bitter: Die Zagreb-Shows waren restlos ausverkauft. Nachdem der erste Termin am 3. Oktober keine Tickets mehr hergab, wurde sogar ein zweites Konzert für den darauffolgenden Abend angesetzt – auch dieses war ausverkauft.

Die Auftritte sind Teil von Kesovijas großer Abschiedstournee. Nach Konzerten in Split und ihrer Heimatstadt Dubrovnik wollte sich die Sängerin nun auch vom Zagreber Publikum verabschieden.

Tereza Kesovija gehört zu den bekanntesten Sängerinnen des ehemaligen Jugoslawiens und blickt auf eine Karriere von mehr als sechs Jahrzehnten zurück. Auch beim Eurovision Song Contest stand sie gleich zweimal auf der Bühne: 1966 für Monaco und 1972 für Jugoslawien.