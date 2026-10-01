i Der Streit geht in die nächste Runde. Joyn Wieder Streit im TV "Egoistisches Oaschloch!" – Erik schimpft Käse-Roland Von wegen versöhnliches Wiedersehen! Bei der großen Abrechnung der "Villa der Versuchung" geraten die Satansbratan und Roland erneut aneinander. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 09:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer dachte, Erik und Roland hätten ihren legendären Ösi-Zoff nach der "Villa der Versuchung" hinter sich gelassen, wird beim großen Wiedersehen eines Besseren belehrt.

Dabei beginnt der Streit zunächst nicht einmal zwischen den beiden.

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Es geht zuerst um "nur" 10.000 Euro

Chika konfrontiert Erik mit seiner Entscheidung, sich kurz vor dem Finale die kompletten 10.000 Euro aus dem Versuchungszimmer einzustecken. Sie fühlt sich von ihm hintergangen. Immerhin habe sie ihm zuvor den Rücken gestärkt. Zumindest einen Hunderter hätte sie sich deshalb erwartet.

Erik zeigt wenig Interesse an einer Versöhnung: "Du bist mir nicht so wichtig, dass ich jetzt da darum kämpfe, mit dir befreundet zu sein."

Dann wird es richtig laut.

Chika stürmt auf Erik zu und konfrontiert ihn mit seiner Begründung für die 10.000 Euro: "Im Vorsteller meinst du, du kannst Geld ausgeben, wie du willst und auf einmal ist deine Familie arm?" Für Satansbratan ist damit eine Grenze überschritten.

"Was redest du für einen Bullshit. Misch nicht meine Familie mit ein", schreit er zurück. Dann fordert er sogar die Produktion auf: "Gebt's die weg von mir!"

Als sich die Situation nicht beruhigt, will Erik offenbar selbst verschwinden. "Schleicht's euch. Das ist mir zu peinlich", schimpft er. Und plötzlich fällt auch Rolands Name.

Wurde etwas nicht gezeigt?

Erik erinnert an den großen Streit während der Staffel: "Genau dasselbe Verhalten, das ihr gemacht habt beim Roland, wo er gesagt hat, er bricht mir die Nase und jetzt ist er der Arme!" Roland sitzt daneben und versteht zunächst überhaupt nicht, warum er plötzlich wieder Teil der Auseinandersetzung ist.

"Was gehst auf mich jetzt los?", fragt der "Crazy Cheese"-Mann. Erik antwortet knapp: "Derselbe Blödsinn."

Roland wiederum wirft ihm vor: "Jetzt machst schon wieder einen auf Opfer." Damit ist der alte Streit endgültig wieder eröffnet.

"Crazy Cheese"-Roland sorgt für Streit im TV i ?

Erik beschwert sich zunächst über die Darstellung ihres Konflikts während der Sendung. "In der Sendung wird nur gezeigt, ich bin ihn angeblich angestiegen." Roland reicht es. "Lieber Erik, du bist respektlos jedem gegenüber", hält er seinem Landsmann vor.

Das lässt Satansbratan nicht auf sich sitzen. "DU bist respektlos", schreit Erik. "Du bist gegenüber jedem Menschen respektlos. Du bist ein egoistisches Oaschloch."

"Du nennst mich Schnorrer?"

Roland kontert: "Was redest du für einen Scheiß? Komm amoi owa." Doch Erik legt erst richtig los. "Präpotenter! Du Synapsen-Friedhof!"

Damit aber noch nicht genug. Zum Abschluss holt Satansbratan ausgerechnet Rolands angeschlagenes Käse-Unternehmen in den Streit. Erik behauptet, bei der Versteigerung selbst Käse von Roland gekauft zu haben. "Weißt was cool ist? Dass ich meinen Käse von dir ersteigert hab", schießt er gegen Roland.

Crazy-Cheese Versteigerung i ?

Dann folgt der wohl härteste Sager des gesamten Wiedersehens: "Du nennst mich Schnorrer? Ich zahl deine Schulden ab, du Vollpfosten."

Damit schließt sich für Erik offenbar ein Kreis. Während der Staffel hatte Roland ihn noch als "Schnorrer" bezeichnet. Monate später hält ihm Satansbratan nun ausgerechnet die Insolvenz rund um "Crazy Cheese" vor.

Eine Aussprache sieht definitiv anders aus.