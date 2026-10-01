i Roland und Erik können sich wohl wirklich nicht ausstehen. joyn Heftiger Streit im TV "Ich zahl deine Schulden" – Erik verhöhnt Käse-Roland Das hat gesessen! Beim Wiedersehen der "Villa der Versuchung" geraten Erik alias Satansbratan und "Crazy Cheese"-Roland erneut aneinander. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon in der "Villa der Versuchung" konnten sich Erik und Roland Ludomirska überhaupt nicht riechen. "Neandertaler", "Assi" und "Voitrottel" flogen zwischen den beiden Österreichern hin und her. Roland bezeichnete seine Mitstreiter zudem immer wieder als "Schnorrer".

Ein Wort, das Erik offenbar nicht vergessen hat.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Egoistisches Oaschloch"

Beim großen Wiedersehen geraten die beiden erneut heftig aneinander. Roland wirft Satansbratan vor, "respektlos jedem gegenüber" zu sein. Erik explodiert.

"DU bist respektlos. Du bist gegenüber jedem Menschen respektlos. Du bist ein egoistisches Oaschloch", schießt er zurück.

"Crazy Cheese"-Roland sorgt für Streit im TV i ?

Als Roland mit "Was redest du für einen Scheiß? Komm amoi owa" kontert, legt Erik nach: "Präpotenter! Du Synapsen-Friedhof!"

Doch seinen härtesten Seitenhieb hebt sich Satansbratan bis zum Schluss auf.

Erik stochtert in Insolvenz-Wunde

Denn inzwischen hat sich bei Roland einiges verändert. Rund um sein Luxus-Käse-Unternehmen "Crazy Cheese" kam es zu Insolvenzen. Inventar und verbliebene Waren wurden schließlich versteigert – darunter auch Käse.

Und genau dort will ausgerechnet Erik zugeschlagen haben. "Weißt was cool ist? Dass ich meinen Käse von dir ersteigert hab", hält er Roland beim Wiedersehen vor.

Dann erinnert er an dessen alten "Schnorrer"-Sager und setzt zur Retourkutsche an: "Du nennst mich Schnorrer? Ich zahl deine Schulden ab, du Vollpfosten."

Ein bitterböser Seitenhieb.

Crazy-Cheese Versteigerung i ?

Allerdings ist Eriks Aussage natürlich keine buchhalterische Bestandsaufnahme: Mit einem ersteigerten Käse bezahlt er nicht persönlich Rolands Schulden ab. Der Reality-Star nutzt die finanziellen Probleme rund um "Crazy Cheese" vielmehr für eine gezielte Provokation.

Für Erik dürfte der Moment dennoch Genugtuung gewesen sein.

In der Villa wurde er von Roland noch als "Schnorrer" bezeichnet. Beim Wiedersehen behauptet Satansbratan nun ausgerechnet, Geld für dessen versteigerten Käse ausgegeben zu haben.