i Lepa Lukić. pink Bank versteigert es Wegen 10.000 Euro! Balkan-Legende verliert Elternhaus Ein Kredit ihres Neffen wurde Lepa Lukić fast zum Verhängnis. Das Elternhaus der Musiklegende landete wegen 10.000 Euro Schulden unter dem Hammer. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 15:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als sechs Jahrzehnte steht Lepa Lukić bereits auf der Bühne. In Serbien gilt die Folk-Sängerin längst als Musiklegende. Doch ausgerechnet ihr Elternhaus im kleinen Dorf Miločaj bei Kraljevo sorgte für ein bitteres Familiendrama.

Das Haus, in dem Lukić aufgewachsen war, wurde zwangsversteigert. Der Grund waren allerdings nicht ihre eigenen finanziellen Probleme, sondern jene ihres Neffen Rade Jovanović.

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Dieser hatte laut übereinstimmenden Medienberichten einen Kredit in Höhe von 10.000 Euro aufgenommen und die Immobilie mit einer Hypothek belastet. Weil der Kredit nicht zurückgezahlt wurde, landete schließlich das Familienanwesen unter dem Hammer.

Haus für nur 8.500 Euro versteigert

Neben dem Gebäude wurden auch das dazugehörige Grundstück und eine Wiese verkauft. Bei der Versteigerung wechselte alles zusammen für etwas mehr als eine Million serbische Dinar den Besitzer – umgerechnet rund 8.500 Euro. Eine Frau aus einem Nachbardorf erhielt den Zuschlag.

Besonders bitter: Lukić wusste nach eigener Darstellung zunächst überhaupt nichts davon.

Als die Sängerin mit der Nachricht konfrontiert wurde, reagierte sie völlig überrascht. Sinngemäß fragte sie, wie das Haus überhaupt weggenommen werden konnte und warum ihr niemand davon erzählt habe. Ihr Neffe habe sie nicht informiert.

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Für die Balkan-Legende hat das Gebäude einen hohen emotionalen Wert. Dort verbrachte sie ihre Kindheit und kehrte später immer wieder zurück – insbesondere solange ihre Mutter Milosija und ihr Bruder Rajko noch lebten.

Plötzlich gibt es doch ein Happy End

Ganz verloren blieb das Elternhaus allerdings nicht.

Ihr Neffe konnte die Immobilie später von der neuen Besitzerin zurückkaufen. Das nötige Geld soll ihm seine in Belgien lebende Tochter zur Verfügung gestellt haben. Rade lebt Medienberichten zufolge inzwischen wieder mit seiner Frau in dem Haus.

Kurios: Zeitweise soll sogar der aus dem serbischen Reality-TV bekannte Kristijan Golubović Interesse an der Immobilie gezeigt haben.