i Zu viel für Marwin! OnlyFans zerstört den TV-Flirt mit Francesca. RTL "Keine starke Frau" Wegen OnlyFans! Marwin Klute serviert Francesca ab Wegen ihres OnlyFans-Accounts krachte es zwischen Marwin Klute und Francesca Morgese gewaltig in der "Are You The One"-Villa. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 16:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwischen Marwin Klute und Francesca Morgese schien es zunächst richtig zu funken. Die beiden kamen sich in der "Are You The One"-Villa immer näher, genossen romantische Dates und entwickelten offenbar echte Gefühle füreinander.

Doch dann brachte ausgerechnet OnlyFans die junge Liebe ordentlich ins Wanken.

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Marwin fühlt sich belogen

Bei einem Einzeldate erfuhr Marwin, dass Francescas OnlyFans-Profil weiterhin existiert. Zwar lädt sie nach eigenen Angaben keine neuen Inhalte mehr hoch, ältere Erotik-Aufnahmen können dort aber weiterhin gegen Bezahlung angesehen werden.

Für Marwin ein Schock. Francesca hatte ihm zuvor erklärt, auf der Plattform "nicht mehr aktiv" zu sein. Während sie damit meinte, keinen neuen Content mehr zu produzieren, ging Marwin offenbar davon aus, dass ihr Account komplett verschwunden sei.

"Bist keine starke Frau, wenn du Pornos gedreht hast"

Zurück in der Villa eskalierte die Situation. Der Fitnesstrainer warf ihr vor, nicht ehrlich zu ihm gewesen zu sein. Im Streit erklärte er: "Du bist keine starke Frau, wenn du Pornos gedreht hast". Worte, die bei Francesca Spuren hinterließen – sie brach in Tränen aus und fühlte sich von ihm unfair behandelt.

"Er wusste von Tag 1, dass ich OnlyFans gemacht habe und was ich da gepostet habe", erklärte sie den anderen Kandidatinnen. " Wenn mich ein Mann nicht lieb und nicht wertschätzt, wie ich bin, dann bin ich weg."

Plötzlich macht Marwin selbst OnlyFans

Doch nach den Dreharbeiten sieht die Sache offenbar ganz anders aus. Marwin gab nicht nur zu, sich trotz des heftigen Streits ernsthaft in Francesca "schockverliebt" zu haben – inzwischen hat er selbst einen OnlyFans-Account gestartet.

Ausgerechnet der Mann, für den Francescas kostenpflichtige Erotik-Inhalte in der Villa noch eine persönliche Grenze darstellten, ist nun selbst auf der Plattform vertreten.