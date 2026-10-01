i Jochen Bendel setzt auf die Expertise des AugenCentrum am Rothenbaum Sat.1; AugenCentrum am Rothenbaum Moderator Jochen Bendel Augen-OP vor TV-Start! Große Änderung bei "Big Brother" Wenn am 5. Oktober die neue "Promi Big Brother"-Staffel startet, gibt es auch bei der beliebten Late Night Show eine große Veränderung. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jochen Bendel startet in diesem Jahr nämlich erstmals ohne seine langjährige Kollegin Melissa Khalaj durch. Der 58-Jährige wird "Promi Big Brother – Die Late Night Show" künftig alleine moderieren – und erstmals vor Live-Publikum.

Doch nicht nur beruflich beginnt für Bendel ein neues Kapitel. Kurz vor dem Staffelstart unterzog sich der Moderator in Hamburg einem Eingriff am Auge. Seine getrübte körpereigene Linse wurde durch eine Multifokallinse ersetzt.

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Bendel ließ seine Augen behandeln

Zuvor hatte Bendel offen über seine Sehprobleme gesprochen. "Ich sehe immer schlechter, meine Brille verliere ich ständig und Lesen ohne? Geht gar nicht mehr", erklärte er auf Instagram.

Nach dem Eingriff sehe er inzwischen deutlich besser und könne sogar wieder sehr kleine Schrift lesen. Bei der Behandlung wird – anders als beim klassischen Augenlasern – die körpereigene Linse durch eine Kunstlinse ersetzt.

"Wichtig ist, dass die Wahl der richtigen Linse und des richtigen Verfahrens immer eine individuelle Entscheidung bleibt, abhängig von Sehstärke, Alter und den persönlichen Ansprüchen an das Sehen im Alltag", sagt Priv.-Doz. Dr. med. Johannes Gonnermann.

Wie sich Bendel ganz ohne Melissa Khalaj schlägt, sehen die Zuschauer ab 5. Oktober. Die "Promi Big Brother – Die Late Night Show" läuft im Anschluss an die Hauptshow in SAT.1.