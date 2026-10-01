i Tom Neuwirth spricht über Conchita Wursts Zukunft. REUTERS/Tobias Schwarz; JOYN/"Treffpunkt Österreich" "Wer bin ich denn?" Schluss mit Conchita Wurst? Tom Neuwirth klärt alle auf Tom Neuwirth blickt nach dem "ESC"-Sieg längst über seine Kultfigur Conchita Wurst hinaus. Nun kündigt er aber ein großes Comeback an. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 20:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tom Neuwirth hat sich in den vergangenen Jahren bewusst immer wieder neu erfunden. Bei "Treffpunkt zu Mittag" sprach der 37-Jährige über seine Karriere, seine aktuellen Projekte und darüber, warum Conchita Wurst heute nicht mehr ständig im Mittelpunkt steht. Ganz verschwunden ist die bärtige Kunstfigur aber keineswegs, wenn man sie auch seltener zu Gesicht bekommt.

Für Halloween kehrt Neuwirth wieder stärker in die Welt der Verkleidungen zurück. Mit "Haunted Harmonies" plant er eine besondere Tour und verspricht eine Mischung aus "altbekannten und neuen Dingen". Demnächst dürfen sich aber auch Conchita-Fans über ein Wiedersehen freuen.

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Halloween-Konzert, Filmrolle

"Ich liebe Halloween. Man möchte glauben, dass ich schon genug vom Verkleiden hab, aber ich liebe es, die Kostüme der Menschen zu sehen", erzählt er im Gespräch mit Sabine Loho. Auch seine Fans sollen sich für seine beiden Konzerte in Wien und Graz beteiligen – Tom motiviert alle, "unbedingt im Kostüm" zu erscheinen.

Unter anderem im Wiener Globe wird Neuwirth am 31. Oktober auftreten. Am 4. November spielt er die Show dann im Grazer Orpheum.

Gleichzeitig warten weitere Aufgaben: In der internationalen Filmproduktion "Die Blutgräfin" stand er gemeinsam mit Isabelle Huppert und Karl Markovics vor der Kamera und übernahm darin gleich drei Rollen – ab Ende Oktober im Kino zu sehen.

"Das werde ich immer bleiben..."

Dass er heute nicht mehr ausschließlich als Conchita auftritt, hat für Neuwirth einen persönlichen Grund. "Das Schwierigste für mich wäre, wenn ich eine Version von mir bleiben müsste", erklärt er.

Nach dem "ESC"-Triumph 2014 und fünf Jahren, in denen er immer wieder hauptsächlich "Rise Like a Phoenix" sang, sei irgendwann eine Grenze erreicht gewesen: "Das hat mich dann schon in eine Situation gebracht, wo ich mir dachte, wer bin ich denn, wenn ich das nicht mehr bin?"

Auf die Frage, ob Conchita trotzdem ein Teil von ihm bleiben werde, stellt er klar: "Das werde ich immer bleiben – es ist einmal mehr und einmal weniger." Als Schauspieler sehe er sich hingegen als "Tom, der eine Rolle verkörpert und nicht Conchita Wurst, weil das ist ja schon eine Rolle".

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Ganz müssen Fans dennoch nicht auf die glamouröse Figur verzichten. Eine "One Night Only"-Show ist angekündigt. "Ich liebe es, Conchita Wurst zu sein, aber halt in dem Ambiente und in dem Setting, wie ich mich wohl fühle", sagt Neuwirth.

Für seine Konzert-Reise verspricht er schließlich genau jene Conchita, die viele noch kennen und lieben: "Da gibt es Conchita Wurst, wie man sich das wünscht. Im Abendkleid mit Haar, große Balladen..."