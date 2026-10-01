i Freude bei Christina und Manuel von "Bauer sucht Frau". ATV/JOYN Baby-Alarm in der Steiermark "Bauer sucht Frau"-Stars sind Eltern geworden Babyfreude bei einem bekannten "Bauer sucht Frau"-Paar: Christina und Manuel sind Eltern geworden. Ihre kleine Tochter Rosalie ist da. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 19:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Freude im "Bauer sucht Frau"-Kosmos: Christina und Manuel haben einander in der beliebten Sendung gefunden. Jetzt sind sie Eltern geworden.

Wie unter anderem "Kleine Zeitung" berichtet, kam Rosalie am 24. September zur Welt. Die Kleine ist bereits 54 Zentimeter groß und macht das Glück der beiden komplett. Christina und Manuel fanden in der vergangenen "Bauer sucht Frau"-Staffel zueinander und hatten zuletzt mit einem Schwangerschafts-Update auf sich aufmerksam gemacht. Nachwuchs gab es bei den beiden übrigens schon zuvor – allerdings auf vier Pfoten: Vor der Geburt ihrer Tochter durften sie sich bereits über Welpen freuen.

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Eltern geworden

Nun beginnt für das Paar ein völlig neuer Abschnitt. Mutter und Baby sind wohlauf, und auch Manuel dürfte die erste Zeit mit seiner Tochter in vollen Zügen genießen.

Kennengelernt hatten sich die beiden beim Abschlussevent der TV-Show. Jetzt steht für Christina und Manuel vor allem eines auf dem Programm: gemeinsam mit Rosalie in den Familienalltag hineinfinden.