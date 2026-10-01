i Erik will aus dem Studio stürmen. Joyn Streit mit Käse-Roland! Was wurde nicht gezeigt? Satansbratan erhebt Vorwurf Der "Villa der Versuchung"-Streit geht in die nächste Runde. Beim großen Wiedersehen fühlt sich Satansbratan Erik unfair dargestellt. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 17:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Neandertaler", "Assi" und "Voitrottel": Der Streit zwischen Erik alias Satansbratan und Roland Ludomirska gehörte zu den heftigsten Momenten der "Villa der Versuchung".

Die beiden Österreicher kamen sich während der Staffel derart nahe, dass schließlich sogar die Produktion eingreifen musste. Sollte es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen, müssten beide die Villa verlassen, wurden die Streithähne damals gewarnt.

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Chika triggert Erik extrem

Beim großen Wiedersehen wird die Eskalation noch einmal zum Thema. Und plötzlich schießt Erik nicht nur gegen Roland. Der Wiener fühlt sich offenbar auch von der Sendung unfair dargestellt. "In der Sendung wird nur gezeigt, ich bin ihn angeblich angestiegen", beschwert er sich.

Aus seiner Sicht sei der ursprüngliche Streit deutlich einseitiger dargestellt worden, als er ihn selbst erlebt habe. Als beim Wiedersehen dann auch noch der Konflikt um Eriks 10.000-Euro-Aktion eskaliert, platzt ihm endgültig der Kragen.

Chika wirft ihm vor, das gesamte Geld für sich genommen zu haben, obwohl sie ihm zuvor den Rücken gestärkt habe. Besonders empfindlich reagiert Erik, als seine Familie in die Diskussion hineingezogen wird.

"Was redest du für einen Bullshit. Misch nicht meine Familie mit ein", schießt er zurück. Er fordert sogar die Produktion auf: "Gebt's die weg von mir!"

Erik beschimpft Roland übel

Kurz darauf will Erik selbst das Studio verlassen. Dabei erinnert er die Verantwortlichen erneut an seinen früheren Streit mit Roland.

"Genau dasselbe Verhalten, das ihr gemacht habt beim Roland, wo er gesagt hat, er bricht mir die Nase und jetzt ist er der Arme!", beschwert er sich in Richtung Produktion.

Roland versteht wiederum überhaupt nicht, warum er plötzlich erneut Teil der Diskussion ist. "Was gehst auf mich jetzt los?", fragt er.

Erik lässt sich davon allerdings nicht bremsen. Für ihn ist die Situation offenbar vergleichbar mit der Eskalation während der Staffel.

Ob die Sendung den damaligen Streit tatsächlich einseitig dargestellt hat, lässt sich aus Eriks Kritik freilich nicht ableiten. Fest steht: Auch Roland war in den ausgestrahlten Szenen mit heftigen Aussagen zu hören. Unter anderem bezeichnete er Erik als "Neandertaler" und "Assi" und fragte ihn: "Soll ich dir eine anrauchen?"

"Crazy Cheese"-Roland sorgt für Streit im TV i ?

Beim Wiedersehen hält Erik trotzdem an seiner Sicht fest.

Und ausgerechnet sein Vorwurf gegen die TV-Darstellung führt schließlich dazu, dass der alte Konflikt wieder aufflammt. Roland wirft Erik vor, "respektlos jedem gegenüber" zu sein. Erik kontert: "DU bist respektlos."

Wenige Sekunden später fallen bereits wieder Begriffe wie "egoistisches Oaschloch" und "Synapsen-Friedhof".

Die Aussprache sollte den alten Ösi-Zoff eigentlich aufarbeiten. Stattdessen liefert sie einfach die nächste Folge.