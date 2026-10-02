i Taylor Swift REUTERS/Mario Anzuoni Springbrunnen und Sportplatz Luxus pur! Taylor Swift verkauft Villa für 8 Mio. Taylor Swifts ehemaliges Anwesen bei Beverly Hills, in dem sie ihr Hit-Album "1989" geschrieben haben soll, steht jetzt wieder zum Verkauf. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 09:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das sogenannte Pillsbury Estate nahe Beverly Hills kommt erneut auf den Immobilienmarkt. Das Luxushaus, das der Pop-Superstar von 2011 bis 2018 besessen haben soll, wird beim renommierten Makler Sothebys International Realty um 8 Millionen Dollar angeboten.

Für Fans von Taylor Swift hat das Anwesen einen besonderen Wert: Hier soll die Sängerin ihr legendäres Album "1989" geschrieben haben – jenes Werk, das ihr zu weltweitem Ruhm verhalf.

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Das 1927 erbaute Haus erstreckt sich über rund 6.000 Quadratmeter und bietet jede Menge Luxus, heißt es bei "Page Six". Im Haupthaus befinden sich drei Schlafzimmer und dreieinhalb Bäder, dazu eine großzügige Suite mit zwei Ankleiden.

Prominente Nachbarschaft garantiert

Die Region rund um Beverly Hills gilt als Wohnort zahlreicher Hollywoodstars. Trotz der zentralen Lage verspricht das Pillsbury Estate viel Privatsphäre – angeblich ziehen sogar immer wieder Rehe auf das weitläufige Grundstück.

Zur Ausstattung gehören unter anderem Springbrunnen, Feuerstellen, ein Grillbereich sowie ein eigener Sportplatz. Hinter dem Eingangstor führt eine kleine Brücke zum Haus, vor dem Stellplätze für bis zu acht Autos zur Verfügung stehen.

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Separates Gästehaus inklusive

Neben dem renovierten Haupthaus gehört auch ein separates Gästehaus zum Anwesen. Dieses verfügt über ein eigenes Schlaf- und Badezimmer, Wohnzimmer und Küche – ideal für Besucher oder Personal.