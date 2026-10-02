i Andrea Kiewel in der letzten "Fernsehgarten"-Folge der Jubiläumsstaffel. IMAGO/Future Image Sender macht es offiziell TV-Aus für Kiewel? Gewissheit um "ZDF-Fernsehgarten" Nach dem Aus von "Immer wieder sonntags" war auch beim "ZDF-Fernsehgarten" plötzlich einiges offen. Jetzt steht fest, wie es 2027 weitergeht. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 14:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Mainzer Lerchenberg bleibt Andrea "Kiwi" Kiewels Revier: Die 61-Jährige wird auch in der kommenden Saison den "ZDF-Fernsehgarten" moderieren.

Das bestätigte der Sender auf Anfrage von "Schlager.de": "Das ZDF freut sich auch im kommenden Jahr auf eine bunte und fröhliche 'Fernsehgarten'-Saison mit Andrea Kiewel."

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Damit sind Spekulationen über mögliche Nachfolger wie Barbara Schöneberger oder Giovanni Zarrella ebenso vom Tisch wie Gerüchte über ein mögliches Ende der Sendung.

Diese Sendung bleibt allerdings nicht

Kiewel steht seit mehr als 25 Jahren für das Format und erreicht damit regelmäßig starke Quoten von über 18 Prozent Marktanteil, wie "Schlager.de" berichtet.

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Ganz ohne Veränderungen geht es beim ZDF allerdings nicht weiter: Die traditionelle Silvestershow am Brandenburger Tor, die Kiewel zuletzt gemeinsam mit Johannes B. Kerner moderierte, wird Ende 2026 ersatzlos gestrichen.

Für den "Fernsehgarten" gilt dagegen offenbar weiterhin: Kiwi bleibt.