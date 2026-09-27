i Moderatorin Andrea Kiwi Kiewel im ZDF Fernsehgarten. IMAGO/BOBO Emotionale Worte "Betrinke mich" – Kiwi nimmt Abschied vom Fernsehgarten Andrea Kiewel (61) muss sich von ihrem geliebten "Fernsehgarten" verabschieden – zumindest für diesen Sommer. Von Heute Entertainment 27.09.2026, 21:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Abschiede sind so gar nicht ihr Ding!

Am Sonntag steht Andrea Kiewel zum letzten Mal in dieser Saison im "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg.

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Und das Ende der Jubiläumssaison scheint der Moderatorin durchaus nahezukommen. "Ich bin ja gar nicht gut mit Abschieden. Ich hasse Abschiede", gesteht Kiwi während der Live-Sendung.

Doch bei Tränen alleine bleibt es offenbar nicht.

"Dann betrink ich mich"

Kiewel verrät mit gewohntem Humor, wie Abschiede bei ihr normalerweise ablaufen: "Ich heule immer schon vorher, dann betrink ich mich, dann heule ich noch mehr." Ihr Fazit: "Einfach alles richtig blöd."

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Ganz alleine muss sie den letzten "Fernsehgarten" auf dem Lerchenberg aber nicht überstehen. Unter anderem stehen Giovanni Zarrella, Dr. Alban, Ella Endlich, Laith Al-Deen und Vincent Gross mit ihr auf der Bühne.

Kiwi ist auch noch krank

Ausgerechnet beim großen Finale ist die 61-Jährige zudem gesundheitlich angeschlagen.

Schon zu Beginn der Sendung erklärt Kiewel, dass sie "sehr, sehr krank" sei. Immer wieder muss sie husten, auch ihre Stimme klingt deutlich verschnupft. Trotzdem zieht die Moderatorin die Live-Sendung durch.

Ganz vorbei ist der "Fernsehgarten" 2026 nach diesem Sonntag übrigens noch nicht. Am 4. und 11. Oktober geht die Sendung für zwei Ausgaben auf Tour nach Bremerhaven.

Vom Mainzer Lerchenberg heißt es für Kiwi trotzdem erst einmal Abschied nehmen.