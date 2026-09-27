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Georgina Fleur wehrt sich gegen Kritik.
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Nur 52 Kilo

"Bin nicht magersüchtig" – Georgina Fleur wehrt sich

Georgina Fleur sorgt mit einem Gewichts-Update für Diskussionen. Der Reality-Star bringt bei einer Größe von 1,72 Metern 52 Kilo auf die Waage.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
27.09.2026, 18:34
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Die Kommentare zu ihrem Körper werden Georgina Fleur offenbar zu viel.

Auf Social Media spricht der Reality-Star derzeit offen über seine Gewichtsabnahme. Bei einer Körpergröße von 1,72 Metern wiegt Georgina nach eigenen Angaben aktuell 52 Kilogramm.

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Die Zahl sorgt bei einigen Followern für Diskussionen. Immer wieder wird dabei auch über eine mögliche Essstörung spekuliert.

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Jetzt reagiert Georgina deutlich.

"Ich bin nicht magersüchtig"

"Ich bin nicht magersüchtig", stellt die 36-Jährige klar. Sie wolle sich gegen Kommentare wehren, die ihr aufgrund ihres Aussehens eine Erkrankung zuschreiben.

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Ihre Gewichtsabnahme erklärt Georgina stattdessen mit Veränderungen in ihrem Alltag. Sie achte stärker auf ihre Ernährung und mache Sport.

Dabei sei ihr Körper schon länger Thema in den sozialen Medien. Mal werde kritisiert, sie habe zugenommen, nun seien es Kommentare darüber, dass sie zu dünn sei.

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Für Georgina offenbar ein Punkt, an dem sie eine Grenze ziehen möchte.

Diskussionen um ihren Körper

Diagnosen anhand von Fotos oder Videos sind ohnehin nicht möglich. Georgina selbst macht deutlich, dass sie die Spekulationen über ihre Gesundheit nicht akzeptieren möchte.

Dass sie ihr Gewicht öffentlich nennt, dürfte die Diskussionen dennoch weiter anheizen.

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Die 36-Jährige will sich davon allerdings nicht verunsichern lassen. Stattdessen betont sie, sich mit ihrem aktuellen Lebensstil wohlzufühlen.

Eine Botschaft richtet sie dabei vor allem an jene, die ihren Körper im Netz beurteilen: Nicht jedes verlorene Kilo bedeute automatisch, dass dahinter eine Erkrankung steckt.

red,27.09.2026, 18:34
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