i Wann wird das "One Piece" enthüllt? APA-Images / AFP / SIMON WOHLFAHRT "Mann mit der Brandnarbe" Es fehlt jede Spur – Oda machte "One Piece"-Versprechen Er könnte der Schlüssel zum One Piece sein, aber kein Fan bekam ihn zu Gesicht. Der mysteriöse "Mann mit der Brandnarbe" wurde für heuer versprochen. Von Heute Entertainment 27.09.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer ist der "Mann mit der Brandnarbe"? Der "Man marked by flames". Diese Frage beschäftigt "One Piece"-Fans mittlerweile seit Jahren.

Erstmals erwähnt wurde der mysteriöse Mann von Kid nach dem Ende des Wano-Arcs. Später kamen weitere Hinweise hinzu: Er soll auf einem schwarzen Schiff unterwegs sein und Schiffe, die ihm zu nahe kommen, sollen von gewaltigen Strudeln verschluckt werden.

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Noch wichtiger: Der geheimnisvolle Mann soll mit dem vierten und letzten Road-Porneglyphen in Verbindung stehen. Genau dieses fehlt Ruffy und Co. noch auf dem Weg zur letzten Insel Laugh Tale.

Oda kündigte seinen Auftritt an

Ende 2025 sorgte Eiichiro Oda dann für Aufregung. In seiner traditionellen Botschaft zur Jump Festa kündigte der "One Piece"-Schöpfer an, dass der Mann mit der Brandnarbe auftauchen werde.

2026 bezeichnete Oda außerdem als ein mögliches "Jahr der Begegnungen".

Das Problem: Mittlerweile ist Ende September – und der mysteriöse Mann ist immer noch nicht da.

Dabei überschlagen sich im aktuellen Elban-Arc die Ereignisse. Ruffy kämpft gegen Imu, auch Zorro und Sanji stecken mitten im Gefecht. Selbst bis einschließlich Kapitel 1194 fehlt vom angekündigten Charakter aber weiterhin jede Spur.

Wer steckt dahinter?

Entsprechend wild wird unter Fans weiter spekuliert. Namen wie Monkey D. Dragon, Scopper Gaban oder Jaguar D. Saul wurden immer wieder mit dem Rätsel in Verbindung gebracht. Bewiesen ist davon bislang nichts.

Fest steht nur: Wenn Oda seine Ankündigung tatsächlich noch 2026 einlösen will, bleiben ihm nicht mehr viele Kapitel.