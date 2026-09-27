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Wer feiert denn da so im Zelt?
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Schnellster Mann in Lederhose

Erkennst du ihn? Weltstar auf der Wiesn entdeckt

Mit Tracht und bester Laune mischt er sich unter die Besucher des Oktoberfests. Dabei handelt es sich um einen der größten Sportstars aller Zeiten.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
27.09.2026, 14:07
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Diesen Anblick bekommt man nicht alle Tage!

Normalerweise kennt man ihn in Sportkleidung, auf der Laufbahn – und vor allem mit einer ganz bestimmten Pose nach dem Sieg.

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Auf dem Münchner Oktoberfest zeigt sich der ehemalige Spitzensportler jetzt allerdings von einer ganz anderen Seite.

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In Tracht und mit Hut feiert er mitten unter den Wiesn-Besuchern. Und irgendwann hält es ihn offenbar nicht mehr auf seinem Platz.

Der Weltstar landet sogar auf der Bühne.

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Es ist Usain Bolt!

Spätestens bei einigen Posen dürfte es bei vielen klingeln: Bei dem prominenten Wiesn-Gast handelt es sich tatsächlich um Usain Bolt (40).

Der Jamaikaner gilt als einer der erfolgreichsten Sprinter der Sportgeschichte und hält bis heute die Weltrekorde über 100 und 200 Meter. Bei Olympischen Spielen gewann er acht Goldmedaillen.

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Auf der Wiesn ging es für den ehemaligen Sprint-Superstar allerdings wesentlich gemütlicher zu.

Bolt feierte im Münchner Festzelt, posierte mit Besuchern und ließ sich schließlich sogar zu einem kleinen Auftritt auf der Bühne hinreißen.

Für einige Wiesn-Gäste dürfte der überraschende Besuch zunächst kaum zu glauben gewesen sein. In Videos des Abends ist zu hören, wie Besucher erstaunt reagieren, als sie den prominenten Gast erkennen.

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Ganz unbekannt ist Bolt das Oktoberfest übrigens nicht. Der Jamaikaner war bereits in früheren Jahren auf der Wiesn zu Gast und sorgte dabei regelmäßig für Aufsehen.

Nur seine berühmte Blitz-Pose verrät ihn dann doch ziemlich schnell.

red,27.09.2026, 14:07
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