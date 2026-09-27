i Sandra Hesch schaute in der "Heute"-Redaktion einen Sprung vorbei. Helmut Graf Das ist Sandra Hesch "War mir zu nett" – So tickt Erics angebliche Freundin Sandra Hesch soll die neue Frau an der Seite von Michelle-Ex Eric Philippi sein. Über Beziehungen hat die Österreicherin schon offen gesprochen. Von Heute Entertainment 27.09.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie tickt die Frau, die Eric Philippi nach der Trennung von Michelle den Kopf verdreht haben soll?

Sandra Hesch macht aus ihrem Liebesleben zumindest musikalisch kaum ein Geheimnis. Dating, Herzschmerz und Beziehungen verarbeitet die gebürtige Oberösterreicherin regelmäßig in ihren Songs.

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Auch gegenüber "Heute" sprach sie bereits offen darüber, wie sie in Beziehungen tickt. Dabei machte die 26-Jährige Ende 2024 ein überraschendes Geständnis.

"Der ist mir zu nett"

Damals war Sandra frisch verliebt. Doch ausgerechnet die nette Art ihres Partners hätte beinahe dafür gesorgt, dass aus den beiden gar kein Paar wird.

"Der ist mir zu nett", habe sie in der Kennenlernphase gedacht, erzählte sie.

Sandra habe sich zunächst gefragt, wo der Haken sei. Ihr damaliger Partner habe sich bemüht, ihr Sicherheit gegeben und sie gut behandelt – und genau das habe sich für sie zunächst ungewohnt angefühlt.

Den Grund dafür suchte die Sängerin auch bei sich selbst.

Sie sei zuvor offenbar Männer gewohnt gewesen, die ihr nicht guttaten. Dadurch habe sich ihre Vorstellung davon verschoben, wie sich eine Beziehung anfühlen müsse. "Warum will ich jemanden, der mich schlecht behandelt?", fragte sie sich schließlich selbst.

Ruhige Beziehung statt Mega-Drama

Für Sandra folgte daraus eine wichtige Erkenntnis: Nur weil sich eine Beziehung ruhig und sicher anfühlt, müsse sie nicht langweilig sein.

Mit ihrer Geschichte löste sie damals auf Social Media eine Diskussion aus. Zahlreiche Frauen berichteten von ähnlichen Erfahrungen.

Wenige Monate später schwärmte Sandra im "Heute"-Interview von ihrem damaligen Partner sogar als ihrem "Forever Crush".

Eric Philippi - die besten Fotos i ?

"Ich hoffe, dass es ein Forever-Ding ist", sagte sie im April 2025.

Dieses "Forever" hielt offenbar nicht für immer.

Mittlerweile soll mit Eric Philippi ein neuer Mann in Sandras Leben sein. Bestätigt haben die beiden ihre angebliche Beziehung bislang nicht.

Eines hat Sandra über sich allerdings schon lange vor den aktuellen Liebesgerüchten verraten: Auf toxisches Drama will sie sich offenbar nicht mehr einlassen.

Ob Eric genau der Mann ist, bei dem sie dieses Gefühl gefunden hat, wissen derzeit nur die beiden selbst.