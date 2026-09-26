i Mareile Höppner hat sich wohl mit der Schleife vertan. Instagram/MareileHöppner "Seit wann Single?" Wo ist die Schleife? RTL-Star heizt Trennungsgerücht an Ein kleines Detail sorgt bei Mareile Höppner (49) für große Verwirrung. Die Moderatorin zeigt sich im Dirndl auf dem Oktoberfest. Von Heute Entertainment 26.09.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hat Mareile Höppner mit ihrem Wiesn-Outfit etwa eine versteckte Botschaft gesendet?

Die RTL-Moderatorin zeigt sich auf Instagram bestens gelaunt im Dirndl. Sie dreht sich vor der Kamera, präsentiert ihr Outfit und scheint bereit für einen ausgelassenen Oktoberfest-Besuch.

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Doch ihre Follower schauen ganz genau hin.

Denn Höppner hat ihre Dirndl-Schleife auf der linken Seite gebunden.

Nach dem heute verbreiteten Wiesn-Schleifencode bedeutet das: Die Trägerin ist Single.

"Seit wann bist du Single?"

Prompt häufen sich unter ihrem Video entsprechende Fragen.

"Seit wann bist du Single?", will etwa ein Follower wissen. Ein anderer Nutzer weist ebenfalls darauf hin, dass Höppner ihre Schleife links trägt.

Das sorgt vor allem deshalb für Verwunderung, weil die Moderatorin seit Jahren mit Florian Fröschke liiert ist.

Eine Trennung hat Höppner bislang nicht öffentlich gemacht.

Ob sie die Schleife bewusst links gebunden hat, der vermeintliche Wiesn-Code für sie schlicht keine Rolle spielt oder beim Outfit einfach nicht darauf geachtet wurde?

Ups, vertan

Tatsächlich scheint sich Mareile bei der Schleife wohl vertan zu haben. In einem neuen Videomeint sich: "Ich versuchs nochmal".

Kann ja passieren.