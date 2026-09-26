i Sandra Hesch soll die neue Freundin an Eric Philippis Seite sein. APA Images "Kennenlernphase" Neuer Song gemeinsam: Geht es hier um Eric Philippi? Ausgerechnet "Kennenlernphase" heißt der neueste Song von Sandra Hesch. Brisant: Geschrieben hat die Österreicherin ihn gemeinsam mit Eric Philippi. Von Heute Entertainment 26.09.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ist dieser Song plötzlich mehr als "nur" ein Song?

Seit bekannt wurde, dass Sandra Hesch die neue Frau an der Seite von Michelle-Ex Eric Philippi sein soll, bekommt einer ihrer jüngsten Titel eine völlig neue Bedeutung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Er heißt ausgerechnet: "Kennenlernphase".

Die Single erschien im September und daran beteiligt war niemand Geringeres als Eric selbst. Philippi schrieb den Song gemeinsam mit Sandra und war auch als Produzent tätig.

Ob Sandra darin tatsächlich ihre eigene Geschichte mit Eric verarbeitet, ist nicht bestätigt. Ihre früheren Aussagen gegenüber "Heute" machen die Sache allerdings spannend.

"Ich halte mein Leben in Songs fest"

Denn Sandra macht kein Geheimnis daraus, woher sie die Inspiration für ihre Musik nimmt.

"Ich halte mein Leben in Songs fest", erklärte die gebürtige Oberösterreicherin bereits im "Heute"-Interview. Songwriting sei für sie wie Tagebuchschreiben.

In einem früheren Gespräch formulierte sie es noch deutlicher: "Meine Songs sind wie das Hörbuch zu meinem Tagebuch."

BILDSTRECKE > Sängerin Sandra Hesch gibt Konzert i ?

Herzschmerz, Dating, Ghosting und Beziehungen landen bei Sandra regelmäßig in ihren Texten.

Und nun veröffentlicht sie ausgerechnet gemeinsam mit ihrem angeblich neuen Partner einen Song über eine "Kennenlernphase".

Eric macht ihre neue Musik

Auch musikalisch sind Eric und Sandra längst eng miteinander verbunden.

Seit Monaten arbeiten die beiden gemeinsam im Studio. Eric ist an mehreren ihrer neuen Songs beteiligt und produziert ihre Musik. Auch die Titel "Bleib so wie du bist" und "Kommst du mit?" entstanden unter seiner Mitwirkung.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Dass zwischen den beiden auch privat mehr läuft, haben Sandra und Eric bislang selbst nicht öffentlich bestätigt. Laut "Bild" soll Hesch allerdings die neue Partnerin des Schlagerstars sein; entsprechende Gerüchte kursierten bereits zuvor.

Ob "Kennenlernphase" damit tatsächlich ein musikalischer Einblick in den Beginn ihrer angeblichen Beziehung ist, wissen derzeit nur die beiden selbst.

Bei Sandras eigener Beschreibung ihrer Musik dürfte jetzt allerdings so mancher Fan ganz besonders genau auf den Text hören.