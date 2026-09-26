i Kroatien gehört seit Jahren zum fixen ESC-Starterfeld. Nun bekommt der Balkan Zuwachs. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH Kein Boykott Nach 5 Jahren! Balkan-Land kehrt zum ESC zurück Nach fünf Jahren ohne nordmazedonische Flagge auf der Eurovision-Bühne kehrt Nordmazedonien 2027 zum Song Contest zurück. Von Heute Entertainment 26.09.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während Irland weiterhin draußen bleibt und Spanien über einen erneuten Boykott diskutiert, gibt es für den Eurovision Song Contest 2027 auch positive Nachrichten: Nordmazedonien ist zurück!

Der öffentlich-rechtliche Sender MRT hat bestätigt, beim ESC in Burgas wieder einen eigenen Act ins Rennen zu schicken. Zuletzt nahm das Land 2022 teil. Seitdem wurden vier Ausgaben ausgelassen – 2027 endet damit eine fünfjährige Pause.

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EBU-Chef freut sich

Und das Comeback soll gleichzeitig einen Neustart bringen. MRT kündigt ein transparenteres Auswahlverfahren für Song und Künstler an. Senderchef Zoran Ristoski erklärt, man wolle mit der bisherigen Praxis einer undurchsichtigen Auswahl brechen. Die Öffentlichkeit soll künftig nachvollziehen können, wie und warum der nordmazedonische Beitrag ausgewählt wurde.

Auch von ganz oben gibt es Rückenwind: EBU-Generaldirektor Noel Curran begrüßte die Rückkehr und kündigte eine engere Zusammenarbeit mit dem Sender an.

Das war der ESC 2026 in Wien i ?

Nordmazedoniens letzter ESC-Auftritt liegt mittlerweile fünf Jahre zurück. Andrea trat 2022 mit "Circles" an, verpasste allerdings das Finale. Das bislang beste Ergebnis holte Tamara Todevska 2019: Mit "Proud" wurde sie Siebte – und gewann sogar die Jurywertung.

Wer das Comeback in Burgas feiern darf, steht noch nicht fest. Sicher ist nur: Am 11. und 13. Mai steigen die Halbfinals, am 15. Mai das große Finale.