i Uesaka Sumire Instagram/uesaka_sumire Bis zum 27. September "Entführen und töten" – Anime-Star erhält Morddrohung Sumire Uesaka wird mit einer Morddrohung konfrontiert. Unbekannte drohen damit, die 34-Jährige bis zum 27. September zu entführen und zu töten. Von Heute Entertainment 26.09.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ihre Stimme kennen Millionen Anime-Fans – nun muss Sumire Uesaka um ihre Sicherheit fürchten.

Die japanische Synchronsprecherin wird seit Mitte September mit massiven Drohungen konfrontiert. Mehrere entsprechende E-Mails sollen bei ihrer Agentur Voice Kit eingegangen sein. Darin wurde nicht nur allgemein Gewalt angekündigt.

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Die Drohung nennt sogar einen konkreten Zeitraum.

"Bis zum 27. September" solle Uesaka von mehreren Personen entführt und getötet werden, heißt es laut ihrer Agentur in einer der Nachrichten. Besonders alarmierend: Der oder die Verfasser behaupten offenbar außerdem, die aktuelle Wohnadresse der 34-Jährigen zu kennen. Eine Entführung in der Nähe ihres Zuhauses wurde angedeutet.

Polizei ermittelt

Die Agentur reagierte umgehend und wandte sich an die zuständige Polizeidienststelle. Inzwischen wurde der Fall noch einmal verschärft.

Am 24. September gab Voice Kit bekannt, nach Rücksprache mit der Polizei formell Anzeige erstattet zu haben. Gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden sollen nun die Hintergründe geklärt werden. Auch rechtliche Schritte würden je nach Ergebnis der Ermittlungen eingeleitet.

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Weitere Details hält die Agentur derzeit bewusst zurück, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Gleichzeitig bittet sie Fans ausdrücklich darum, nicht selbst nach möglichen Tätern oder Accounts zu suchen und keine unbestätigten Spekulationen zu verbreiten.

Alle Auftritte abgesagt

Die Drohungen haben bereits unmittelbare Auswirkungen auf Uesakas Karriere.

Eigentlich sollte die 34-Jährige am 19. und 20. September beim "Kyoto International Manga Anime Fair 2026", einem der größten Manga- und Anime-Events Westjapans, auftreten.

Uesaka war dort sogar als PR-Botschafterin eingeplant und hätte an insgesamt vier Bühnenprogrammen teilnehmen sollen.

Doch nach Beratungen mit Veranstaltern und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Polizei wurde ihr Auftritt komplett abgesagt. Die Sicherheit Uesakas, der Beteiligten und der Besucher habe Vorrang, erklärte ihre Agentur.

Auch ihre persönlichen Aktivitäten in sozialen Netzwerken wurden wegen der Drohungen vorerst eingeschränkt.

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Uesaka gehört seit Jahren zu den bekannten Stimmen der japanischen Anime-Branche. 2011 startete sie ihre Karriere als Synchronsprecherin, zwei Jahre später auch als Sängerin.

Eine ihrer bekanntesten Rollen ist Lum in der Neuauflage von "Urusei Yatsura". Außerdem spricht sie Hayase Nagatoro in "Don't Toy with Me, Miss Nagatoro", Shalltear Bloodfallen in "Overlord" und Chuchu in "Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury".

Daneben ist sie in zahlreichen Games zu hören und hat sich auch als Musikerin eine große Fangemeinde aufgebaut.

Wann Uesaka wieder uneingeschränkt öffentlich auftreten kann, ist derzeit offen.